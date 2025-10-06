Ακρίβεια: Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη αισχροκέρδεια - Δείτε τα αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας της Marc - Real.gr

Ερχονται μειώσεις στις τιμές 1.000 προϊόντων και σαρωτικοί έλεγχοι σε όλη την αγορά.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον χίλια προϊόντα και τη νομοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς εντός Οκτωβρίου, το υπουργείο Ανάπτυξης θα προσπαθήσει να περιορίσει την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι τιμές των προϊόντων να είναι πιο ανταγωνιστικές. Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτική είναι η έρευνα της Marc, που δημοσιεύει η Realnews, σύμφωνα με την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους περισσότερους πολίτες. Αναλυτικότερα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα έχουν περάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι πρώτες μειώσεις στις τιμές προϊόντων.

Την περασμένη Τετάρτη, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αλυσίδων λιανεμπορίου, με αντικείμενο να διερευνήσουν το πλαίσιο για τη μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος είναι οι μειώσεις στις τιμές να ξεπερνούν το 5%, σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%, και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Την ίδια στιγμή όμως νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 2,6%. Μάλιστα, οι ετήσιες ανατιμήσεις στο κρέας φτάνουν το 7,5% και συγκεκριμένα στο μοσχαρίσιο στο 15,7%.

Το μεγάλο «αγκάθι»

Σύμφωνα με εκπροσώπους του λιανεμπορίου, δεν θα υπάρχουν ειδικές σημάνσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ωστόσο κάθε αλυσίδα θα φροντίσει να ενημερώνει τους πελάτες της για τα προϊόντα που θα πωλούνται με μειωμένη τιμή. Επίσης, το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις με τις οποίες θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα με μειωμένες τιμές. Η λίστα με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, αυγά, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, σοκολατοειδή, κονσέρβες, φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Νέα Αρχή

Με την ακρίβεια να πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εντείνονται οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα έως τους μεσάζοντες και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει νομοθετηθεί, εκτός απροόπτου, η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη.

Ερευνα της Marc

Το σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα της Marc που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Το 48,1% των ερωτηθέντων, δηλαδή ένας στους δύο πολίτες, επισημαίνει ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει τα απολύτως αναγκαία, ενώ το 12,7% των οικογενειών έχει εισοδήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τα αναγκαία και χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να καλυφθούν οι απολύτως βασικές ανάγκες. Ουσιαστικά, στην έρευνα της Marc καταγράφεται ότι η ακρίβεια δυσκολεύει 6 στα 10 νοικοκυριά. Επίσης, το 65,4% των ερωτηθέντων εντοπίζει την ακρίβεια κυρίως στα είδη διατροφής που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να το αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.

Δείτε αναλυτικά όλη την έρευνα:

1

Επίσης, το 57,6% εντοπίζει την ακρίβεια στο ρεύμα και το 48,2% στα ενοίκια. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο την τελευταία πενταετία σε σχέση με άλλες δαπάνες, όπως είναι τα ενοίκια και το ρεύμα. Αξιοσημείωτο είναι πως οι νέοι κάτω των 45 ετών και οι μισθωτοί εντοπίζουν την ακρίβεια περισσότερο στα ενοίκια, ενώ οι άνδρες και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρωτίστως στο κόστος του ρεύματος. Στην κερδοσκοπία και στα καρτέλ αποδίδουν 6 στους 10 καταναλωτές την ακρίβεια, ενώ 3 στους 10 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι για τις υψηλές τιμές ευθύνονται οι ελλιπείς έλεγχοι.

Επίσης, 7 στους 10 καταναλωτές είναι υπέρ της επιβολής προστίμων στα σούπερ μάρκετ, ενώ 6 στους 10 συμφωνούν με τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, το 85% των ερωτηθέντων πιστεύει πως πρέπει να θεσπιστεί πλαφόν στα κέρδη των σούπερ μάρκετ ώστε να μην αυξάνουν τις τιμές. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Marc, οι πολίτες απαιτούν περισσότερες προσπάθειες, επιμονή και αποτελεσματικότητα από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με το 59,4% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα ή ολιγωρεί στο θέμα αυτό.

Τάκης Θεοδωρικάκος στην «R»: «Νοιαζόμαστε για κάθε πολίτη»

«Ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών -αυξήσεις μισθών, φοροαπαλλαγές, επιστροφή ενός ενοικίου κ.ά.- στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τη λειτουργία του ανταγωνισμού», δηλώνει στην «R» ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συμπληρώνει: «Προστατεύουμε τον καταναλωτή με εντατικούς ελέγχους, αλλά και με τη σημαντική μεταρρύθμιση ίδρυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Νοιαζόμαστε για κάθε πολίτη, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη, και είμαστε δίπλα τους με πράξεις και αποτελέσματα. Εχουμε πετύχει να έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ε.Ε., συνεχίζουμε την προσπάθεια με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς. Ζητούμε από όλους τους παράγοντες της αγοράς να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος προς όφελος της κοινωνικής συνοχής».