Αλέξανδρος Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Κένεντι Σέντερ - Real.gr

Ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου ήταν ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη μεγάλη εκδήλωση του Κένεντι Σέντερ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, όπως αναφέρει το hellasjournal, επιχειρηματίες και πολιτικοί των ΗΠΑ, αλλά και εκπρόσωποι από την Ευρώπη. Οι φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ με τους προσκεκλημένους του δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου το προηγούμενο διάστημα είχε σειρά επαφών στις ΗΠΑ με υψηλούς αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης για ζητήματα LNG και ενέργειας, ενώ υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό ο όμιλος AKTOR μέσω της κοινοπραξίας Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR+ΔΕΠΑ) αποκαλύφθηκε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά LNG από της ΗΠΑ στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου που θα περνά από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το hellasjournal, «η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες του για το υγροποιημένο φυσικό αέριο του άνοιξαν όλες τις πόρτες στην Ουάσινγκτον. Ο διάδρομος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη είναι αποτέλεσμα στρατηγικής απόφασης του Λευκού Οίκου. Και είναι ευτύχημα ότι επιλέχθηκε η Ελλάδα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τώρα αναμένονται δύο συσκέψεις κορυφής στην Ουάσινγκτον με όλους τους παίκτες, Αμερικανούς, Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους για να επισπευσθούν οι διαδικασίες και την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο κ. Εξάρχου.

Ο πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε και τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.