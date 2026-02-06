Αλέξανδρος Εξάρχου στο Reuters για LNG: Μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις ΗΠΑ για να μη ξαναγίνει όμηρος του φυσικού αερίου η Ευρώπη - Real.gr

Η Atlantic Sea LNG Trade, μια κοινοπραξία μεταξύ της ΔΕΠΑ, προμηθευτή φυσικού αερίου της Ελλάδας, και του κατασκευαστικού ομίλου Aktor, βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξασφάλιση έως και 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ετησίως για 20 χρόνια, για τον εφοδιασμό της νότιας Ευρώπης, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο Reuters.

Οι συνομιλίες έρχονται καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως οδός διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και καθώς η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG και αυξάνοντας την πίεση στις κυβερνήσεις να αποφύγουν να βρεθούν σε έλλειψη.

«Εάν η Ευρώπη δεν θέλει να είναι ξανά όμηρος του φυσικού αερίου, πρέπει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες… για να εξασφαλίσει ισορροπία στο μέλλον και διαθεσιμότητα φυσικού αερίου σε λογικές τιμές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η Atlantic Sea LNG Trade, η οποία εισάγει LNG στην Ελλάδα και το πουλάει στην κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, δήλωσε.

«Τώρα (είναι) η καλύτερη δυνατή στιγμή για να διαπραγματευτούμε τις τιμές για το μέλλον», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο μέλλον λόγω των πιο περιορισμένων αγορών μετά το 2030, όταν η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να μην καλύπτει τη ζήτηση.

Μακροπρόθεσμες συμφωνίες

Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές από τις ΗΠΑ και διεξάγει παράλληλες συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου – μιας διαδρομής μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω της κεντρικής Ευρώπης και της Ουκρανίας. Αυτοί οι πιθανοί αγοραστές βρίσκονται στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και ενδεχομένως την Ουκρανία, είπε.

«Βλέπουμε σοβαρή ζήτηση στην κατανάλωση στο Βορρά (του διαδρόμου). Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία η καταναλωτική κατανάλωση φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλή, ενώ η βιομηχανική είναι περισσότερο καθώς προχωράτε προς το Νότο», δήλωσε ο Εξάρχου.

Τη Δευτέρα, η Atlantic Sea LNG Trade υπέγραψε την πρώτη της σύμβαση LNG στις ΗΠΑ με την Ουκρανία, με ένα φορτίο προγραμματισμένο να παραδοθεί τον Μάρτιο μέσω του τερματικού σταθμού Ρεβυθούσας στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.