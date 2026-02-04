Quantcast
Άλμα 46,3% στα στεγαστικά δάνεια και διψήφια άνοδος στην καταναλωτική πίστη το 2025 - Τα στοιχεία της ΕΕΤ - Real.gr
Άλμα 46,3% στα στεγαστικά δάνεια και διψήφια άνοδος στην καταναλωτική πίστη το 2025 – Τα στοιχεία της ΕΕΤ

12:33, 04/02/2026
  • Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων σημείωσαν αλματώδη αύξηση 46,3% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου μετά από 15 χρόνια συρρίκνωσης.
  • Ιδιαίτερα ανοδικά κινήθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, με αύξηση 10,5% στις πραγματικές εκταμιεύσεις σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 2025 στα 2,509 δισ. ευρώ.
  • Διψήφιο ποσοστό αύξησης 15,1% κατέγραψε και η καταναλωτική πίστη το 2025 με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε 1,584 δισ. ευρώ.
Δυναμική επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης, διαρκής και επιταχυνόμενη στήριξη των επιχειρήσεων και σημαντική άνοδος της καταναλωτικής πίστης συνθέτουν την εικόνα των εκταμιεύσεων νέων δανείων το 2025.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων σημείωσαν αλματώδη αύξηση 46,3% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου μετά από 15 χρόνια συρρίκνωσης.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους, 45.000 νοικοκυριά έλαβαν νέο στεγαστικό δάνειο με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 2,649 δισ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ εκταμιεύθηκαν 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ.

Το 2024 είχαν εκταμιευθεί 26.832 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,810 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνουν επίσης τραπεζικά στελέχη, το σύστημα των ραντεβού και της εξυπηρέτησης της πελατείας λειτουργεί αποτελεσματικά και σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση του χρόνου εκταμίευσης των νέων στεγαστικών δανείων αποτελεί θετική εξέλιξη. Και αυτό παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τα πολλά ζητήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τους τίτλους και τις τακτοποιήσεις στα ακίνητα, με την εικόνα να έχει βελτιωθεί αισθητά τον τελευταίο χρόνο.

Ιδιαίτερα ανοδικά κινήθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 10,5% στις πραγματικές εκταμιεύσεις σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 2025 στα 2,509 δισ. ευρώ τα οποία χορηγήθηκαν σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις. Το 2024, οι πραγματικές εκταμιεύσεις είχαν διαμορφωθεί σε 2,270 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 36.392 δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις.

Διψήφιο ποσοστό αύξησης 15,1% κατέγραψε και η καταναλωτική πίστη το 2025 με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε 1,584 δισ. ευρώ. Στη διάρκεια του περασμένου έτους εκταμιεύθηκαν 432.474 νέα καταναλωτικά δάνεια. Αντίστοιχα το 2024, είχαν εκταμιευθεί 412.604 καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους 1,376 δισ. ευρώ. Στον τομέα των καταναλωτικών δανείων σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ο μεγαλύτερος αριθμός δανείων στην καταναλωτική πίστη πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά είτε μέσω του internet είτε μέσω του mobile banking.

