Άλμα 5,3% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο - Real.gr

Ειδικότερα, άνοδος του τζίρου καταγράφηκε σε: Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (16%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (8,4%), Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (7%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (5,5%), Πολυκαταστήματα (4,6%) και Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,2%). Στον αντίποδα υπήρξε πτώση των πωλήσεων σε: Ένδυση-Υπόδηση (3,4%) και Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,9%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 3,9% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 σημείωσε αύξηση 1,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.
Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,3% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 σημείωσε αύξηση 1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.