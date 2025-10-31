Άλμα 5,3% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο - Real.gr

Αύξηση 3,9% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, καθώς οι πωλήσεις κινήθηκαν καθοδικά μόνο σε δύο από τις επιμέρους κατηγορίες των καταστημάτων.

Ειδικότερα, άνοδος του τζίρου καταγράφηκε σε: Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (16%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (8,4%), Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (7%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (5,5%), Πολυκαταστήματα (4,6%) και Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,2%). Στον αντίποδα υπήρξε πτώση των πωλήσεων σε: Ένδυση-Υπόδηση (3,4%) και Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,9%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 3,9% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 σημείωσε αύξηση 1,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,3% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 σημείωσε αύξηση 1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.