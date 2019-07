Ανάδειξη της ACS στους «Πρωταγωνιστές» και στα «Διαμάντια» της Ελληνικής Οικονομίας και το 2019

Δύο σημαντικές διακρίσεις έλαβε και φέτος η ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest, οι οποίες βασίζονται στα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά και στις προοπτικές της, που την κατατάσσουν ανάμεσα στις δυναμικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας.

Συγκεκριμένα, στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε για πέμπτη χρονιά η Direction Business Network, τιμήθηκε η ACS στον τομέα «Οι Πρωταγωνιστές των Κλάδων», ως η κορυφαία επιχείρηση του κλάδου «Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς», με βάση τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων, τα ταμειακά της διαθέσιμα και τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Αντίστοιχη διάκριση απέσπασε η ACS για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον θεσμό «Diamonds of the Greek Economy», που διοργανώνεται από τη New Times Publishing, με στόχο την επιβράβευση της υγειούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, βάσει αντικειμενικών οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, όπως η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένων κεφαλαίων κ.λ.π. Όπως δήλωσε η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της ACS κα Έλια Χάραρη κατά την παραλαβή του βραβείου, «Η ACS αποτελεί αυτή τη στιγμή την πλέον οικονομικά υγιή και τεχνολογικά εξελιγμένη επιχείρηση στο χώρο των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και απλού ταχυδρομείου, με συνεχόμενους ρυθμούς ανάπτυξης - περίπου 9% ετησίως - αυξανόμενη κερδοφορία κάθε χρόνο, μηδενικό δανεισμό, συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα συστήματα, οι οποίες την επόμενη διετία θα ξεπεράσουν τα €40.000.000. Απασχολεί 3.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και υλοποιεί δράσεις ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα αξίας πάνω από 500.000€ ετησίως. Αριθμοί που μας δίνουν την αισιοδοξία, ότι μπορούμε να ατενίζουμε με άλλη σιγουριά το επιχειρηματικό τοπίο των υπηρεσιών στην Ελλάδα, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους αλλά και τους συνανθρώπους μας.»

Και οι δύο διακρίσεις αποτελούν μια αναγνώριση για την ηγετική θέση της ACS στον κλάδο της, ανάμεσα σε επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας, κατορθώνοντας συνεχώς να αναπτύσσονται και να ξεπερνούν τις προκλήσεις του δύσκολου γενικού περιβάλλοντος, αλλά και που ηγούνται της προσπάθειας για το δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, προετοιμάζοντας την επόμενη ημέρα στη χώρα.