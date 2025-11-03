Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 - Real.gr

Quantcast
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

12:06, 03/11/2025
Τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

