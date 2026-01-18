Ανοιχτά μαγαζιά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων – Το ωράριο λειτουργίας - Real.gr

Με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00 θα λειτουργούν αυτή την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα ενώ στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα το ωράριο προτίνεται να παραταθεί ως τις 20:00, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων.

Και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία καθώς έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

