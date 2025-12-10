Ανοίγει φτερά στην Ανατολή ο ελληνικός τουρισμός - Real.gr

Οι προοπτικές που διανοίγονται για τον κλάδο από τη στροφή σε αγορές του Κόλπου και της Ασίας. Ποιοι αερομεταφορείς εγκαινιάζουν νέες συνδέσεις.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το βλέμμα προς την Ανατολή στρέφει ο ελληνικός τουρισμός, επιχειρώντας άνοιγμα σε αγορές που αφενός θα στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μακροπρόθεσμα και αφετέρου θα περιορίσουν την εξάρτησή του από την Ευρώπη, η οποία, ούτως ή άλλως, αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο όγκο των ταξιδιωτών και των εισπράξεων.

Αυτό το άνοιγμα στην Ανατολή, με αιχμή τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον κλάδο με σαφείς οικονομικές, πολιτιστικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, που υποστηρίζουν από την πλευρά τους οι μεγάλοι παίκτες των αερομεταφορών, οι οποίοι ποντάρουν στην ενίσχυση του δικτύου της Ελλάδας με το εξωτερικό.

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση επισκεπτών της μεσαίας και της ανώτερης τάξης επιτρέπει στην Ελλάδα να στοχεύσει στην προσέλκυση εκατομμυρίων ταξιδιωτών οι οποίοι διαθέτουν γερά πορτοφόλια και αναζητούν νέους προορισμούς με υπηρεσίες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας.

Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η στρατηγική στόχευση του υπουργείου Τουρισμού για περαιτέρω διείσδυση στην αγορά της Ινδίας, η οποία θα συνδεθεί από το 2026 απευθείας με την Ελλάδα, καλλιεργώντας υψηλές προσδοκίες για αύξηση των τουριστικών ροών και των εισπράξεων, καθώς και για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της εποχικότητας.

Στο επίκεντρο η Ινδία

Υψηλής στρατηγικής σημασίας είναι το άνοιγμα προς την Ινδία που θα επιχειρήσει στοχευμένα, αρχής γενομένης από το 2026, ο ελληνικός τουρισμός. Στην κατεύθυνση αυτή, Aegean και IndiGo ρίχνονται στη μάχη της έναρξης απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας προκειμένου να ενισχύσουν το τουριστικό ρεύμα από τις δύο χώρες.

Ενισχυτικά σε αυτή τη λογική αναμένεται να λειτουργήσει η συμφωνία κοινού κωδικού (codeshare) που υπέγραψαν η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και η IndiGo, με την Ελλάδα να καθίσταται και πύλη εισόδου για την επέκταση του ινδικού αερομεταφορέα στην Ευρώπη και ευρύτερα στη Δύση.

Η ινδική αεροπορική θα ξεκινήσει έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την Αegean, τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσουν τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

Συνολικά οι δύο αερομεταφορείς θα προσφέρουν 14 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των δύο χωρών, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό αφού όχι μόνο θα τονωθεί η τουριστική κίνηση από την Ινδία προς την Ελλάδα με ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, αλλά θα αμβλυνθεί και η εποχικότητα, με δεδομένο ότι οι Ινδοί δεν ταξιδεύουν μόνο το καλοκαίρι.

Απώτερος στόχος είναι ο τετραπλασιασμός του αριθμού των Ινδών που επισκέπτονται σήμερα την Ελλάδα, από περίπου 80.000 σε περισσότερους από 320.000 μέχρι το 2027. Σημειώνεται ότι σήμερα ο συνολικός πληθυσμός της Ινδίας είναι στο 1,5 δισ., ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των Ινδών πολιτών δηλώνει ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ινδικής οικονομίας διαμορφώνεται στο 6,5% και σήμερα αποτελεί την τέταρτη πιο ισχυρή οικονομία παγκοσμίως, με τις εκτιμήσεις να την τοποθετούν στην τρίτη θέση μέχρι το 2027.

Αιχμή η Σαουδική Αραβία

Ισχυρή δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό έχουν και οι χώρες του Κόλπου. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι για το 2026 τα εβδομαδιαία δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί από τις χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα προσεγγίζουν τα 90.

Με δεδομένο, δε, ότι οι ταξιδιώτες από τις εν λόγω χώρες είναι υψηλής κατά κεφαλήν δαπάνης και ως εκ τούτου μπορούν να τονώσουν σημαντικά τα ταμεία του κράτους, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι συγκεκριμένοι τουρίστες, άλλωστε, πέραν του ισχυρού εισοδηματικού προφίλ, αναζητούν πολυτελείς εμπειρίες διαμονής και γαστρονομίας και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολιτισμό, ιστορία και αυθεντικότητα, χαρακτηριστικά που δύνανται να συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας.

Αλλωστε, η προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο αφενός την αύξηση της μέσης κατά κεφαλή δαπάνης και αφετέρου την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει ο κλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών του Κόλπου πυκνώνουν ολοένα και περισσότερο, με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Στο παιχνίδι έχουν μπει εκτός της Aegean, του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, και μεγάλοι ξένοι παίκτες των αερομεταφορών που προσθέτουν δρομολόγια και συχνότητες.

Στις επικείμενες εναέριες αφίξεις του 2026 βρίσκεται μια νέα σύνδεση από τη Saudia Airlines, η οποία αφορά το δρομολόγιο που θα συνδέει την Κρήτη με τη Σαουδική Αραβία. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας που ιδρύθηκε το 1945 θα εκτελεί δύο πτήσεις την εβδομάδα συνδέοντας το Ηράκλειο με την Τζέντα.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρώτη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, η Flynas, θα εκτελεί δρομολόγια μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα των δύο κρατών.

Οι συνδέσεις

Στις πρόσφατες προσθήκες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις χώρες του Κόλπου περιλαμβάνεται το δρομολόγιο Αθήνα – Ερμπίλ. Τη συγκεκριμένη γραμμή εγκαινίασε πέρυσι η Aegean συνδέοντας την Ελλάδα με το Ιράκ τρεις φορές την εβδομάδα, μια γραμμή η οποία θα διατηρηθεί και για το 2026.

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας εκτελεί πτήσεις και προς τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα προς το Ριάντ και την Τζέντα. Τα δύο δρομολόγια εξυπηρετεί και η Saudia Airlines, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με τη χώρα της Ανατολής.

Σημειωτέον ότι κατά τη θερινή περίοδο του 2025 οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις από τη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 45%, ξεπερνώντας τις 84.000 θέσεις. Η Aegean Airlines ενίσχυσε καθοριστικά τη συνδεσιμότητα, προσφέροντας 40% περισσότερες θέσεις σε σχέση με το 2024, μέσα από απευθείας πτήσεις από Ριάντ και Τζέντα προς Αθήνα.

Από την πλευρά της η Gulf Air, ο εθνικός αερομεταφορέας του Μπαχρέιν, πραγματοποιεί επτά εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Μπαχρέιν, ενώ η Qatar Airways εξυπηρετεί το δρομολόγιο Αθήνα – Ντόχα, συνδέοντας την Ελλάδα με το Κατάρ με περισσότερες από 20 πτήσεις την εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τέσσερις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εκτελούν πτήσεις με απώτερο στόχο την ενίσχυση του τουρισμού από τις χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Etihad Airways εξυπηρετεί τη γραμμή Αθήνα – Αμπου Ντάμπι, η Emirates και η Aegean πραγματοποιούν τα δρομολόγια μεταξύ της ελληνικής πρωτεύουσας και του Ντουμπάι και, τέλος, η Air Arabia δραστηριοποιείται στο δρομολόγιο Αθήνα – Σάρτζα.

Ενδεικτικό της δυναμικής των συγκεκριμένων αγορών αποτελεί το γεγονός ότι για το 2025 η Air Arabia εκτελεί πλέον το δρομολόγιο προς τη Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επτά φορές την εβδομάδα, εξυπηρετώντας τη γραμμή καθημερινά προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αυξημένη κινητικότητα.

Το ποντάρισμα της Aegean

Σε ό,τι αφορά την Aegean, οι προορισμοί προς τους οποίους επιχειρεί η εταιρεία από την Αθήνα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή του Κόλπου, πέραν του Ντουμπάι, του Ερμπίλ, του Αμπου Ντάμπι, της Τζέντα και του Ριάντ που προαναφέρθηκαν, περιλαμβάνονται το Αμάν, ο Λίβανος, η Βαγδάτη, το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια, το Λούξορ, το Σαρμ Ελ Σέιχ και το Τελ Αβίβ. Στις τελευταίες προσθήκες της εταιρείας, οι οποίες εγκαινιάστηκαν τον χειμώνα του 2025, είναι αυτές του Λούξορ, του Σαρμ Ελ Σέιχ και της Βαγδάτης.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μεταξύ 2023 και 2026 η Aegean έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά, η διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων προς την περιοχή θα αυξηθεί άνω του 55% το 2026 σε σύγκριση με το 2023, με ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη σε αγορές υψηλής ζήτησης.

Το 2025, η εισηγμένη ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της (σε σύγκριση με το 2024), αυξάνοντας τις προσφερόμενες θέσεις σε βασικές αγορές, όπως η Βηρυτός (+91%), το Αμάν (+50%), το Αμπου Ντάμπι (+79%), το Κάιρο (+26%), η Τζέντα (+29%), το Ριάντ (+31%) και η Αλεξάνδρεια (+88%).

Για το 2026 ο αερομεταφορέας θα διατηρήσει τη χωρητικότητά του σε υψηλά επίπεδα με επιπλέον ανάπτυξη σε αγορές όπως η Βηρυτός (+46%), το Κάιρο (+15%), αλλά και το Τελ Αβίβ (+19%), προς το οποίο η εταιρεία επιχειρεί από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρνακα και το Ηράκλειο.

Για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο έχει προγραμματιστεί, μάλιστα, και η αύξηση συχνοτήτων από και προς το Κάιρο, καθώς και προς την Τζέντα.