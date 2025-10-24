Quantcast
Ανοίγουν Δευτέρα οι αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΔΥΠΑ - Real.gr
real player

Ανοίγουν Δευτέρα οι αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΔΥΠΑ

13:54, 24/10/2025
Ανοίγουν Δευτέρα οι αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΔΥΠΑ

Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 23:59, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην 8η Συμπληρωματική Πρόσκληση έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν απενταχθεί από το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 5078/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ ή απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα, με δίκτυο που καλύπτει όλη την Ελλάδα.

Συνολικά λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ), 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ΕΠΑΣ και οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή μάθηση στη σχολή με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτηση, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τον ρόλο της ΔΥΠΑ ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

12:41 24/10
Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

12:20 24/10
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

13:00 24/10
Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

12:09 24/10
Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

09:48 24/10
Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

13:31 24/10
Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

10:57 24/10
Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

11:36 24/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved