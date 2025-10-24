Ανοιξε «παράθυρο» για λιγότερο φόρο στην είσπραξη αναδρομικών - Η παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη - Real.gr

Η κρίσιμη παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για τον επιμερισμό των εισπράξεων ανά έτος και όχι στο σύνολο. Στο επίκεντρο η δίκαιη φορολόγηση. Τα κρίσιμα βήματα για τις δηλώσεις.

Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι λαμβάνουν με δικαστικές αποφάσεις αναδρομικά προηγούμενων ετών (μισθούς, συντάξεις κ.λπ.), αποτελεί η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, για επιμερισμό των ποσών ανά έτος και όχι εν τω συνόλω, προκειμένου να υπάρχει δίκαιη φορολόγηση με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και γενικότερα το φορολογικό καθεστώς, κατά τα έτη στα οποία ανάγονται οι αναδρομικές αποδοχές.

Αφετηρία της απόφασης-παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη αποτέλεσε περίπτωση υπαλλήλου υπουργείου που ζήτησε τη χορήγηση ενιαίας βεβαίωσης αναδρομικών αποδοχών για ποσό που της καταβλήθηκε μετά από δικαστική απόφαση, χωρίς επιμερισμό στα αντίστοιχα έτη. Η υπηρεσία απάντησε ότι η εκκαθάριση βασίστηκε στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν διαχωρίζει το ποσό ανά έτος.

Από την πλευρά του, ο Συνήγορος του Πολίτη εξήγησε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αλλά και οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα αναδρομικά ποσά πρέπει να επιμερίζονται ανά έτος για τη φορολογική χρήση.

