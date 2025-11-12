«Αντίδοτο» στα τεκμήρια γονικές παροχές και δωρεές, τι πρέπει να ξέρετε - Real.gr

Τα «μυστικά» για την αποφυγή «άδικων» φόρων. Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις. Ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών στη διαδικασία των ελέγχων.

Χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, θα πρέπει να παρουσιάσουν στην Εφορία έως το τέλος του έτους, οι φορολογούμενοι που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία με αγορές εντός του 2025, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα που δηλώνουν και κινδυνεύουν να φορολογηθούν με το σύστημα των τεκμηρίων.

Προκειμένου να δικαιολογηθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογούμενου, η Εφορία κάνει δεκτά χρηματικά ποσά από δωρεές και γονικές παροχές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή η δαπάνη διαβίωσης.

Συνεπώς οι φορολογούμενοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να φορολογηθούν τεκμαρτά, θα πρέπει να σπεύσουν εγκαίρως στην πλατφόρμα myProperty για την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Η δήλωση ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς.

Περισσότερα στο Euro2day.gr