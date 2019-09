Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μ. Σχοινάς - Η Βον Ντερ Λάιεν παρουσίασε τη σύνθεση της Επιτροπής

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Όπως εξήγησε η ίδια ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα είναι κατά βάση υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση του θέματος της μετανάστευσης και του προσφυγικού. Μια από τις αρμοδιότητές του θα είναι η επένδυση στις χώρες προέλευσης, αλλά και ο προσδιορισμός πολιτικών για την προσέγγιση εξειδικευμένων εργαζομένων.

Η Επίτροπος της Κύπρου αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Υγείας. Η ίδια η πρόεδρος κατά την ανακοίνωση δήλωσε ότι η Στέλλα Κυριακίδου, είναι ψυχίατρος με χρόνια εμπειρίας και ως εκ τούτου τοποθετήθηκε στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Κατά την νέα οργανωτική δομή θα υπάρχουν Επίτροποι, Αντιπρόεδροι και Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι με διπλό ρόλο. Αναλυτικά, θα εκτελούν χρέη Επιτρόπου αλλά θα είναι και αντιπρόεδροι αρμόδιοι για ένα από τα τρία κομβικά θέματα του θεματολογίου της εκλεγείσας προέδρου.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς (Κάτω Χώρες) θα συντονίζει τις εργασίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα διαχειρίζεται επίσης την πολιτική για την κλιματική δράση, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης για την Κλιματική Δράση.

Η εκλεγείσα Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Επιθυμώ η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να αποτελέσει το σήμα κατατεθέν της Ευρώπης. Η συμφωνία αυτή πηγάζει από τη δέσμευσή μας να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο. Υπαγορεύεται επίσης από μια μακροπρόθεσμη οικονομική επιταγή: όσοι ενεργούν πρώτοι και ταχύτερα, θα είναι εκείνοι που θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες από την οικολογική μετάβαση. Επιθυμώ η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρος. Επιθυμώ η Ευρώπη να εξάγει εμπειρογνωμοσύνη, τεχνολογίες και ορθές πρακτικές.»

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ (Δανία) θα συντονίζει το συνολικό θεματολόγιο μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή αλλαγή και θα είναι η επίτροπος αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Η εκλεγείσα Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση έχει τεράστιες συνέπειες στον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Σε ορισμένους τομείς, όπως είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες για καταναλωτές, η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες, ενώ σε άλλους, όπως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες για επιχειρήσεις, είμαστε πρωτοπόροι. Πρέπει να ετοιμάσουμε την ενιαία αγορά μας για την ψηφιακή εποχή, να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων και να εργαστούμε σκληρά για την τεχνολογική μας κυριαρχία.»

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΒάλντιςΝτομπρόβσκις (Λετονία) θα συντονίζει τις εργασίες σχετικά με μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων και θα εκτελεί χρέη επιτρόπου αρμόδιου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών.

Οι άλλοι πέντε αντιπρόεδροι είναι:

ο κ. ΓιοζέπΜπορέλ (Ισπανία, εν ενεργεία υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας): προτεινόμενος ΥΕ/ΑΕ, μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο·

η κ. ΒιέραΓιούροβα (Τσεχία, μέλος της Επιτροπής Γιούνκερ): Αξίες και διαφάνεια·

ο κ. ΜαργαρίτηςΣχοινάς (Ελλάδα, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μακρόχρονη θητεία ως στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής·

ο κ. ΜάροςΣέφτσοβιτς (Σλοβακία, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Γιούνκερ): Διοργανικές σχέσεις και προβλέψεις·

η κ. ΝτούμπραβκαΣούιτσα (Κροατία, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου): Δημοκρατία και Δημογραφία.

Η κ. ΝτούμπραβκαΣούιτσα θα ηγείται επίσης, εκ μέρους της Επιτροπής, των εργασιών σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Τέλος η επόμενη Πρόεδρος, ευχαρίστησε στον νυν Πρόεδρο Γιούνκερ για την υποστήριξή του τις τελευταίες εβδομάδες, από τον οποίον όπως είπε έμαθε πολλά.

Η πρώτη δήλωση του Μαργαρίτη Σχοινά στο Twitter

«Είμαι πανευτυχής για τη θέση του αντιπροέδρου για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Από την καλύτερη προστασία των πολιτών και των συνόρων μας έως τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ασύλου και την επένδυση στις δεξιότητες των Ευρωπαίων και την εξασφάλιση ενός πιο φωτεινού μέλλοντος για τους νέους μας, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο την επόμενη πενταετία για να προστατεύσουμε αλλά και να ενδυναμώσουμε τους Ευρωπαίους", γράφει ο Επίτροπος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7