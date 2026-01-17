Αντόνιο Κόστα για τους δασμούς του Τραμπ: Η Ε.E. θα είναι πάντα απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου - Real.gr

Μήνυμα ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» έστειλε προς την Ουάσινγκτον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ, ακόμη και με αναφορές στην πώληση της Γροιλανδίας.

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι προχωρά στον συντονισμό κοινής απάντησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές αυτές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, παντού και, φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της. Αυτή τη στιγμή συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε από την Ασουνσιόν της Παραγουάης, λίγο μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο τη δημιουργία της μεγαλύτερης οικονομικής ζώνης στον κόσμο, αλλά και την αποστολή ενός σαφούς πολιτικού μηνύματος. «Σήμερα, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η ειρήνη· όχι η αντιπαράθεση μεταξύ χωρών, αλλά η συνεργασία. Είναι θεμελιώδες να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο όπου κι αν αυτό παραβιάζεται», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, οφείλουμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της. Αν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας για την προάσπισή τους. Αν θέλουμε ευημερία, πρέπει να ανοίγουμε τις αγορές, όχι να τις κλείνουμε· να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης και όχι να αυξάνουμε τους δασμούς».