Απίστευτο «ράλι» στη χρυσή λίρα, πόσο πουλιέται, πόσο αγοράζεται - Real.gr

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτουν χρυσός και λίρα. Μεγάλη άνοδος και για το spread που θέτει η ΤτΕ. Οι τελευταίες εκτιμήσεις των αναλυτών για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου.

Με τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη των τελευταίων 46 ετών ολοκλήρωσε το 2025 ο χρυσός, σημειώνοντας άλμα 63,19%. Το ασήμι σημείωσε την καλύτερη χρονιά του «ever», με ετήσια κέρδη 135,81%.

Η κίνηση του χρυσού δεν άφησε αδιάφορη την τιμή της χρυσής λίρας, έστω και αν το τεράστιο spread που συνεχίζει να διατηρεί η Τράπεζα Ελλάδος «απαγορεύει» την ενασχόληση των επενδυτών με το ιστορικό χρυσό νόμισμα.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα ημερήσια δελτία τιμών, στις 29/12/2024 η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας από την ΤτΕ ήταν στα 568,5 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 666,31 ευρώ, ενώ στις 31/12/2025 η τιμή αγοράς ήταν στα 830,71 ευρώ και η τιμή πώλησης στα 973,27 ευρώ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η ετήσια άνοδος της χρυσής λίρας ήταν σαφώς μικρότερη από την άνοδο του κίτρινου μετάλλου.

