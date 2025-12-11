Από σήμερα ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο για την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά, το οποίο παραμένει ενδεικτικό.
- Το εορταστικό ωράριο περιλαμβάνει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, με συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας για κάθε μία από αυτές.
- Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, καθώς και την 26η Δεκεμβρίου και 2α Ιανουαρίου, ενώ από τις 3 Ιανουαρίου 2026 επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, το οποίο παραμένει ενδεικτικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Τι ισχύει για τα καταστήματα
Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.
Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο
Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
Πέμπτη 25/12/2025 – Χριστούγεννα: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026 – Πρωτοχρονιά: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ