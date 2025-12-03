Απογειώνεται ο τουρισμός και τον χειμώνα - Real.gr

Αυξημένες κατά 11% είναι οι προγραμματισμένες διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για την Ελλάδα την περίοδο χαμηλής ζήτησης.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το προφίλ της ως δωδεκάμηνου προορισμού «χτίζει» σταδιακά η Ελλάδα, με τους μήνες χαμηλής ζήτησης, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο, να ενισχύουν το μερίδιό τους επί των συνολικών διεθνών αφίξεων, δίνοντας παράλληλα ώθηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Ως εκ τούτου η Ελλάδα, με αιχμή τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύεται σε all year round προορισμό, προσελκύοντας τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να αποδράσουν τον χειμώνα.

Κατά συνέπεια, οι μεγάλοι αερομεταφορείς, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, ενισχύουν τα χειμερινά πτητικά προγράμματά τους, προσθέτοντας θέσεις και δρομολόγια.

Ενδεικτικός της δυναμικής που αποκτά η περίοδος από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο είναι ο αριθμός των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker, του εργαλείου του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), για το συγκεκριμένο πεντάμηνο έχουν προγραμματιστεί πάνω από 6,27 εκατ. θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η εικόνα

Πιο «ισχυρός» μήνας ως προς την ποσοστιαία αύξηση που καταγράφει σε ετήσια βάση αναδεικνύεται ο Μάρτιος (+14,3%), εξέλιξη που αποτυπώνει την προοπτική δυναμικής έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου. Σημαντική άνοδος στο +11,1% διαπιστώνεται και για τον Νοέμβριο, με τον Δεκέμβριο να έπεται, επίσης με διψήφιο ποσοστό ενίσχυσης στο 10,7% σε ετήσια βάση.

Το πρώτο δίμηνο του 2026 ακολουθεί με εξίσου σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 9% και διαμορφώνεται στο 9,2% και στο 9,6% για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αντίστοιχα.

Σε επίπεδο προορισμών, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ως city break προορισμοί υποδέχονται τον κύριο όγκο της χειμερινής κίνησης, καταγράφοντας αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε ποσοστό 9,8% και 9,2% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή άνοδο, παρά τον σημαντικά μικρότερο αριθμό θέσεων σε απόλυτα νούμερα, κατέγραψαν και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, με το Ηράκλειο Κρήτης στο +77,3%, τη Ρόδο στο +41,9%, τα Χανιά στο +47,1% και την Κέρκυρα στο +57,3% να ξεχωρίζουν.

Ισχυρή άνοδο σε ποσοστό 89,5% σημειώνει και η Σαντορίνη, η οποία ανακάμπτει έπειτα από τις απώλειες που καταγράφηκαν τους πρώτους μήνες του 2025 λόγω της παρατεταμένης σεισμικής δραστηριότητας.

Ως προς τις αγορές, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται από τη Γαλλία στο +10,6% και ακολουθεί η Γερμανία στο +9,5%. Σε απόλυτα μεγέθη οι περισσότερες θέσεις έχουν προγραμματιστεί από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, τις δύο μεγαλύτερες πηγές τουριστών για την Ελλάδα.

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα με 650.000 προγραμματισμένες θέσεις επιπλέον για το διάστημα Νοεμβρίου – Μαρτίου παρουσιάζει την έκτη καλύτερη επίδοση στο σύνολο των εννέα μεγάλων τουριστικών προορισμών της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου. Η Ισπανία με 43,94 εκατομμύρια προσφερόμενες θέσεις και αύξηση 5,2% κατέχει τα πρωτεία για τον φετινό χειμώνα από πλευράς απόλυτου αριθμού και ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημειώνει η Κύπρος (+18,1%) και έπεται η Μάλτα (+17,2%).

Στο επίκεντρο

Βασικός πυλώνας της χειμερινής επιβατικής κίνησης εξακολουθεί να είναι η Αθήνα και συγκεκριμένα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τον οποίο ξεκινούν μέσα στον χειμώνα νέα δρομολόγια που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με το εξωτερικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, με διευρυμένο πτητικό έργο θα πετάει στην Ελλάδα από τον προσεχή Δεκέμβριο και η Cyprus Airways. Η αεροπορική εταιρεία προσθέτει το δρομολόγιο Λάρνακα – Ηράκλειο Κρήτης, με στόχο την τόνωση της συνδεσιμότητας Ελλάδας – Κύπρου. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2025 οι Κυπριακές Αερογραμμές εκτελούσαν τακτικές πτήσεις σε ένα δίκτυο 11 δρομολογίων, συνδέοντας, μεταξύ άλλων, την Κύπρο με τη Ρόδο, την Πρέβεζα και τη Σκιάθο.

Νέες συνδέσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει προσθέσει στο πρόγραμμά της και η χαμηλού κόστους ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz Air. Πιο αναλυτικά, ο low cost αερομεταφορέας, στο πλαίσιο του χειμερινού προγράμματός του 2025-2026, θα εκτελεί δρομολόγια από Αθήνα προς Μπρατισλάβα, Βουκουρέστι, Κισινάου, Κραϊόβα, Βενετία και Βαρσοβία, ενώ από Θεσσαλονίκη ξεκινά νέο δρομολόγιο προς Τελ Αβίβ.

Μάλιστα, το δρομολόγιο Αθήνα-Βενετία θα εκτελείται επίσης από τη χαμηλού κόστους ιρλανδική Ryanair, η οποία θα εξυπηρετεί και τη γραμμή Αθήνα-Μπρατισλάβα.

Υψηλής στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας με το εξωτερικό αναμένεται να είναι δύο νέες συνδέσεις με την Ασία. Συγκεκριμένα, δύο νέα δρομολόγια που θα προστεθούν στο ταμπλό του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας από τις αρχές του 2026 αφορούν τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ινδία. Πρόκειται για τα δρομολόγια Αθήνα-Νέο Δελχί και Αθήνα-Βομβάη, τα οποία θα εξυπηρετούν για πρώτη φορά η Aegean και η IndiGo.

Η ινδική αεροπορική θα ξεκινήσει έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την Αegean, τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσουν τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη. Συνολικά οι δύο αερομεταφορείς θα προσφέρουν 14 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ίδια λογική, η έτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, η Sky Express, θα ξεκινήσει πτήσεις από την Αθήνα προς το Βερολίνο, το Αμβούργο, τη Λισσαβώνα, τη Λιόν, τη Μαδρίτη και το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, η SKY Express ενισχύει τη συνδεσιμότητα της βόρειας Ελλάδας με την απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Ντίσελντορφ.

Το φινάλε της σεζόν

Σε ό,τι αφορά τον Νοέμβριο, τον μήνα που σηματοδοτεί το φινάλε της θερινής σεζόν και δίνει το έναυσμα για την έναρξη της χειμερινής σεζόν, τα μηνύματα παραπέμπουν σε ισχυρά αποτελέσματα. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τα οποία παραπέμπουν στον καλύτερο -ίσως- Νοέμβριο διαχρονικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στις εκτιμήσεις, μάλιστα, γίνεται λόγος για επιδόσεις υψηλότερες από εκείνες του περυσινού Νοεμβρίου, κατά τον οποίο καταγράφηκε ρεκόρ επιβατικής κίνησης.

Τον περυσινό Νοέμβριο το αεροδρόμιο της Αθήνας σημείωσε 2,15 εκατ. ταξιδιώτες, ποσοστό αυξημένο (13,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης είναι η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής κίνησης, με τον αριθμό των Ελλήνων που επιλέγει να ταξιδέψει στο εξωτερικό να ενισχύεται σταδιακά.

Αντίστοιχη είναι και η δυναμική που καταγράφει η Fraport Greece στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλεξάντερ Τσινέλ, να διαπιστώνει ενίσχυση της κίνησης τον Νοέμβριο.

«Ενα από τα θετικά είναι ότι αναπτυσσόμαστε δυνατά πέραν της περιόδου αιχμής, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση περίπου 5% για τον Νοέμβριο. Είναι μικρά ποσοστά, αλλά τουλάχιστον συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες και τους προορισμούς προκειμένου να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν το φθινόπωρο και την άνοιξη», τόνισε πρόσφατα ο επικεφαλής της Fraport Greece στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum.

Επεσήμανε, δε, πως η εταιρεία προωθεί προορισμούς πέραν των δημοφιλών. «Προσπαθούμε να προωθήσουμε όλα τα αεροδρόμια με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς διαπιστώνουμε μια συνεχή ανάπτυξη. Από τα πολύ υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, γύρω στο 8%-10%, τώρα είμαστε στο 2,8% και αυτό είναι ένα καλό ποσοστό ανάπτυξης που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε με έναν υγιή και βιώσιμο τρόπο όχι μόνο εμείς ως εταιρεία και ως αεροδρόμια, αλλά και οι προορισμοί».