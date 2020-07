Αποχωρεί από τον ΟΟΣΑ ο γ.γ. του, Άνχελ Γκουρία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Υπερήφανος για τις συλλογικές επιτυχίες μας, θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά μέχρι τον Ιούνιο του 2021, με την εκπληκτική ομάδα μου, για να ενισχύσουμε τον ΟΟΣΑ και να βοηθήσουμε τις χώρες να ξεπεράσουν τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε.

Ο Γκουρία είναι ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ανανέωσε τον ΟΟΣΑ, που σήμερα αριθμεί 37 μέλη αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έδινε την εντύπωση ενός οργανισμού σε αχρηστία.

