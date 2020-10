Αραμπατζή: Τα ελληνικά προϊόντα είναι covid-free

Τα ελληνικά τρόφιμα και γενικότερα τα αγροτικά προϊόντα έχουν προβάδισμα σήμερα στην αγορά -όπως αποδεικνύει η αύξηση των εξαγωγών τους- καθώς, επιλέγοντάς τα, ο καταναλωτής, που εύλογα αναζητεί ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, μπορεί να είναι σίγουρος πως είναι "covid-free" καθώς η Ελλάδα είναι από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη» επισήμανε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συμμετείχε σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα "The new world of Agriculture - Smart Agro-tech in South-Eastern Europe" που διοργάνωσε η ισραηλινή πλατφόρμα "Improvate".