Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων - Real.gr

Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων

17:31, 16/12/2025
Της Άννας Κανδύλη

Η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στο πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο που συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.

Ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών διαθέτει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, και το όνομα του περιλαμβάνεται σε εκείνους Που η ευρωπαΐκή ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τους εργαζόμενους έχει ληφθεί μέριμνα από την Αρχή για τη μισθοδοσία τους.

