Αρχή κατά της ακρίβειας - Real.gr

Στις αρχές του 2026 ξεκινά η λειτουργία της. Ακολουθούν οι διπλές τιμές στα ταμπελάκια σε νωπά προϊόντα και οι λαϊκές αγορές μόνο με παραγωγούς.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ποδαρικό με νέο ελεγκτικό μηχανισμό θα κάνει το 2026, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, στόχος είναι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, το αργότερο εντός Φεβρουαρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου αναμένεται να ψηφισθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα αφορά, μεταξύ άλλων, και τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ηδη από την περασμένη Παρασκευή το νομοσχέδιο βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής, με το σχέδιο του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, να παίρνει σάρκα και οστά. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα ορισθεί ο διοικητής, ο οποίος θα αναλάβει να δημιουργήσει το οργανόγραμμα της διοίκησης της νέας ανεξάρτητης Αρχής, αλλά και να θέσει ουσιαστικά τις βάσεις για το πώς θα λειτουργεί. Η επιλογή του διοικητή ή της διοικήτριας εκτιμάται ότι θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα η νέα ανεξάρτητη Αρχή θα στεγασθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στην πλατεία Κάνιγγος. Υπενθυμίζεται ότι στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο Αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και για να κάνουν τις καταγγελίες τους.

Στελέχωση

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα στελεχωθεί με 500 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων τους και η διαμόρφωση μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Αναφορικά με την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου και του υπαίθριου εμπορίου, για την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών, θα εκπονεί από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και Προγραμματισμό για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, θα συγκροτεί και θα συντονίζει μεμονωμένα ή μεικτά κλιμάκια ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων. Επίσης θα τηρεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων και θα εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς.

Φυσικά θα διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ θα διαπιστώνει παραβάσεις, θα συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Αναφορικά με την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, θα λαμβάνει και θα εξετάζει καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Η νέα ανεξάρτητη Αρχή θα πραγματοποιεί μαζικούς ελέγχους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ειδικότερα, θα διενεργεί ελέγχους, περιλαμβανομένων των σαρώσεων σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, έπειτα από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, για την παραβίαση των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών. Θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.

Διπλές τιμές

Την ίδια στιγμή, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης θεσμοθετείται και η δυνατότητα που θα έχει ο υπουργός Ανάπτυξης να υποχρεώνει τις εταιρείες λιανικής πώλησης νωπών προϊόντων να αναγράφουν εκτός από την τιμή του καταναλωτή και την τιμή του παραγωγού. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R» διπλά ταμπελάκια θα μπαίνουν μόνο σε φρούτα και λαχανικά, όταν κρίνεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ότι καταγράφονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Αλλαγές

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη νέα ανεξάρτητη Αρχή θα ακολουθήσει εντός Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις λαϊκές αγορές, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι λαϊκές μόνο για παραγωγούς. Στόχος είναι να μικρύνει η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στους δήμους όλης της χώρας το αμέσως προσεχές διάστημα να δημιουργήσουν λαϊκές αγορές μόνο με παραγωγούς. Μια πρωτοβουλία που δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που υφίστανται σήμερα, αλλά θα δώσει μία ακόμη εναλλακτική στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους.