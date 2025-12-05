Άρειος Πάγος: Συζητήθηκε το ζήτημα των δανείων σε Ελβετικό Φράγκο - Τι υποστήριξαν δανειολήπτες και τράπεζες - Real.gr

Quantcast
Άρειος Πάγος: Συζητήθηκε το ζήτημα των δανείων σε Ελβετικό Φράγκο – Τι υποστήριξαν δανειολήπτες και τράπεζες

15:45, 05/12/2025
Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο επανήλθε σήμερα στον Άρειο Πάγο, όπου συζητήθηκε εκ νέου η υπόθεση που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και έχει προκαλέσει πολυετή δικαστική αντιπαράθεση.
της Άννας Κανδύλη

Στο ανώτατο δικαστήριο παρευρέθηκαν ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), ενώ υπέρ των δανειοληπτών παρενέβησαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, μαζί με σειρά ενώσεων καταναλωτών.
Την ίδια ώρα περισσότερα από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο ζητώντας αλλαγή στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων τους.

Τα επιχειρήματα

Κατά τη συζήτηση, η πλευρά των δανειοληπτών υπογράμμισε την καταχρηστικότητα της ρήτρας ισοτιμίας, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να εξοφλήσουν δόσεις και τόκους – με βάση την εκάστοτε ισοτιμία του φράγκου – έχει οδηγήσει σε εκτόξευση του ποσού που οφείλουν, συχνά πολλαπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Ζήτησαν, δε, την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι ανάλογες διαδικασίες έχουν ακολουθήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Κροατία και η Ισπανία.

«Η υπόθεση κρίνεται σε νομικό και όχι σε οικονομικό επίπεδο· δεν είναι επιχείρημα ότι θα καταρρεύσουν οι τράπεζες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών, επισημαίνοντας πως το ανώτατο δικαστήριο μπορεί να δώσει οριστική λύση, επιτρέποντας την εξόφληση των δανείων σε ευρώ χωρίς το βάρος της μεταβολής της ισοτιμίας.

Οι νομικοί παραστάτες των τραπεζών απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί καταχρηστικότητας, επικαλούμενες την υφιστάμενη νομολογία του Αρείου Πάγου και σχετική απόφαση του ΔΕΕ. Υποστήριξαν δε ότι δεν συντρέχει λόγος για νέο προδικαστικό ερώτημα.

Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες, μετά την εισήγηση τεσσάρων εισηγητών που έχουν οριστεί για την υπόθεση.

