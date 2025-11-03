Αρμόδιος Γιαννίδης, αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ & CEO της VITEX A.E.: Ευρωπαϊκός στόχος η ανάπτυξη - Real.gr

«Η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας μας είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και αναγκαία».

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της επαναβιομηχανοποίησης και της τεχνολογικής αναβάθμισης αφορούν πλέον όλη την Ευρώπη και απαιτούν κοινές λύσεις και στρατηγικές», επισημαίνει σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στη Realnews ο Αρμόδιος Γιαννίδης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) & CEO της VITEX A.E.

Προσέθεσε μάλιστα ότι η φετινή 9η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική επιχειρηματική και πολιτική κοινότητα, αλλά η αξιολόγηση και η εφαρμογή των θέσεων της ΕΕΝΕ προτείνονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στην 9η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ;

Η φετινή 9η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ αποτελεί τη φυσική συνέχεια της περυσινής, αλλά με μία σημαντική διαφορά: φέτος διευρύνουμε το στοχευόμενο κοινό και τους αποδέκτες των προτάσεών μας. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στην ελληνική επιχειρηματική και πολιτική κοινότητα, αλλά προτείνουμε την αξιολόγηση και την εφαρμογή των θέσεων της ΕΕΝΕ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της επαναβιομηχανοποίησης και της τεχνολογικής αναβάθμισης αφορούν πλέον όλη την Ευρώπη και απαιτούν κοινές λύσεις και στρατηγικές. Απώτερος στόχος είναι να μεταλαμπαδεύσουμε την αριστεία, που εκ της αρχαιότητας δίδασκε η Ελλάδα, εμπλουτισμένη από τα σύγχρονα παραδείγματά της.

Σε ποιους τομείς της οικονομίας θα πρέπει να δοθεί έμφαση προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη;

Για να επιτύχουμε σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να εστιάσουμε σε τομείς όπου πολλαπλασιάζεται η προστιθέμενη αξία και δημιουργούνται προοπτικές για επιχειρηματικά οικοσυστήματα με μακρύ ορίζοντα ζωής. Η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι διαχρονικά σημαντικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, όμως εξίσου κρίσιμη είναι η ενίσχυση της μεταποίησης και της παραδοσιακής βιομηχανίας. Η χημική βιομηχανία είναι πάροχος πολλών λύσεων και ειδικά ο κλάδος των υλικών κατασκευών και δόμησης πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Rearm Europe προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την τόνωση πολλών τομέων της παραγωγής και για την ενδυνάμωση της εθνικής παραγωγικής βάσης.

Ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στρατηγικούς στόχους: τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Είναι σαν να προσπαθεί να σταθεί πάνω σε δύο βάρκες που κινούνται ταυτόχρονα. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη και απαιτεί από τους νομοθέτες, και κατ’ επέκταση από όλους τους εμπλεκομένους, να βρουν βέλτιστες λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο στοχεύσεις. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα, να επενδύσουν σε τεχνολογίες και δεξιότητες, αλλά και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Λένε ότι η πρόκληση είναι η καλύτερη μεταμφίεση της ευκαιρίας, οπότε αντιλαμβανόμαστε πως μια εύρωστη εταιρεία με έξυπνες και ευέλικτες ομάδες ανθρώπων μπορεί να επικρατήσει άλλων ανταγωνιστών και να διακριθεί – πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αυτή τη νοοτροπία και πρέπει να υποστηριχθούν με ιδιαίτερο τρόπο.

Είναι εφικτή η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας μας;

Η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας μας είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και αναγκαία. Για να επιτύχουμε όμως πραγματικά άλματα, πρέπει να βασιστούμε στις νέες τεχνολογίες και να τις αξιοποιήσουμε με τόλμη. Δεν πρέπει να φοβηθούμε την καινοτομία, ούτε να δείξουμε «λουδιτισμό» απέναντι σε τεχνολογικές εξελίξεις που συχνά θεωρούνται ταμπού – όπως για παράδειγμα η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, η οποία μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής στρατηγικής. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αναπτύξει σύγχρονες βιομηχανικές υποδομές, αρκεί να υπάρξουν συντονισμός, στρατηγική και ανοιχτό μυαλό απέναντι στις λύσεις του μέλλοντος.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το υψηλό και μη ανταγωνιστικό κόστος. Σε αυτό περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος που επιβαρύνεται με δυσανάλογες εισφορές, το ενεργειακό κόστος τόσο κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και ως επιβάρυνση του κόστους πρώτων υλών και το κόστος της πράσινης μετάβασης ως ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των παικτών που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρώπης.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση;

Οι ψηφιακές και οι τεχνολογικές δεξιότητες, η προσαρμοστικότητα και η διά βίου μάθηση είναι πλέον απαραίτητες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν επενδύοντας στην εκπαίδευση και στην πιστοποίηση των εργαζομένων, προσφέροντας κίνητρα για upskilling και reskilling. Αυτά είναι γνωστές θέσεις της ΕΕΝΕ και τώρα πια αυτονόητες. Το επιπλέον βήμα, το extra mile, πρέπει να γίνει με έμφαση στην ανθρωποκεντρικότητα: με πρωτοβουλία των οραματιστών και ηγετικών εργοδοτών οφείλουμε να διαμορφώσουμε περιβάλλοντα εργασίας που θα ωθούν κάθε συνεργάτη να εξελίσσεται με τρόπο που να συμβάλλει και αυτός στον στόχο και στο όραμα του οργανισμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζονται από τους ηγέτες ξεκάθαρα μηνύματα, δείγματα εμπιστοσύνης και οδηγίες προκειμένου να συμφωνηθούν το κοινό καλό συμφέρον και ο τρόπος που συνεισφέρει κάθε επιχείρηση στο κοινωνικό σύνολο. Τοποθετούνται έτσι οι αντιπαλότητες και οι προσωπικές ατζέντες σε δεύτερη μοίρα, διαμορφώνοντας ένα υγιέστερο περιβάλλον συνεργασίας.