«Αστικός Τουρισμός - Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο» - Σε εξέλιξη το συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και προοπτικές»

Στην ανάδειξη της Αττικής ως κορυφαίου αειφόρου προορισμού στην Ευρώπη, καθώς και στις ενέργειες που πραγματοποιεί η περιφέρεια για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου υγειονομικού χωριού, το οποίο θα προσελκύσει ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εστίασε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της ενότητας «Αστικός Τουρισμός | Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο» του 4ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.