Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 12,4% και 11,4% σε Ευρωζώνη και ΕΕ 27 τον Μάιο

Τον Μάιο του 2020, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν να χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 12,4% στη ζώνη του ευρώ, κατά 11,4% στην ΕΕ και κατά 1,3% στην Ελλάδα (τα στοιχεία για την Κύπρο είναι διαθέσιμα έως τον Απρίλιο ), σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

. Τον Απρίλιο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 18,2% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, κατά -28,4% στην Κύπρο και κατά -8,6% στην Ελλάδα. Τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 20,9% στη ζώνη του ευρώ, κατά 20,5% στην ΕΕ και κατά -7,9% στην Ελλάδα. Στην Κύπρο η πτώση ήταν -35,7% για τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019.

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 54,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 25,4%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 10,0%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,8% και η ενέργεια κατά 2,3%. Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 47,7%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 24,8%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 8,7%, η ενέργεια κατά 2,5% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,8%. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (+ 42,1%), τη Γαλλία (+ 20,0%) και τη Σλοβακία (+ 19,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-9,8%), την Κροατία (-3,5%) και τη Φινλανδία (-1,3%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 28,4%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 24,0%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 19,7%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 14,4% και η ενέργεια κατά 10,3%. Στην ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 29,5%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 23,2%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 18,5%, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 13,4% και η ενέργεια κατά 10,6%. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στη Σλοβακία (-33,5%), την Ουγγαρία (-27,6%) και τη Ρουμανία (-27,4%).