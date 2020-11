Αύξηση της συνολικής αγροτικής παραγωγής στην ΕΕ κατά +2,4% το 2019, +3.5% στην Ελλάδα

Η συνολική γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 418,0 δισεκατομμύρια ευρώ σε βασικές τιμές το 2019, αυξημένη κατά 2,4% σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τους τομεακούς οικονομικούς λογαριασμούς για τη γεωργία.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2019 η συνολική γεωργική παραγωγή ήταν 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2018. Ειδικότερα, η παραγωγή των καλλιεργειών αυξήθηκε κατά 3,7%, η ζωική παραγωγή κατά 2,2%, οι γεωργικές υπηρεσίες κατά 2,4% και οι αδιαχώριστες δευτερεύουσες δραστηριότητες κατά 6,5%.

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ, το 2019, το αντίστοιχο 56,6% (ή 236,5 δισεκατομμύρια ευρώ) της αξίας της παραγόμενης γεωργικής παραγωγής δαπανήθηκε για ενδιάμεση κατανάλωση (αγαθά και υπηρεσίες εισόδου), ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (δηλαδή η αξία της παραγωγής μείον την αξία της ενδιάμεσης κατανάλωσης) ήταν το ισοδύναμο του 43,4% (ή 181,5 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat..

Ο συνδυασμός της αύξησης της αξίας της γεωργικής παραγωγής και της περιορισμένης αύξησης της ενδιάμεσης κατανάλωσης (+ 0,8%) οδήγησε σε έντονη αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (+ 4,5%) που δημιουργήθηκε από τη γεωργική βιομηχανία της ΕΕ το 2019 σε σύγκριση με το 2018.

Με 77,0 δισ. Ευρώ (ή περίπου 18% του συνόλου της ΕΕ) το 2019, η Γαλλία είχε τη μεγαλύτερη συνολική γεωργική παραγωγή μεταξύ των κρατών μελών, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (58,2 δισ. Ευρώ ή 14%), την Ιταλία (57,8 δισ. Ευρώ ή 14 %) και την Ισπανία (51,7 δισ. ευρώ ή 12%), τις Κάτω Χώρες (29,1 δισ. ευρώ ή 7%), την Πολωνία (26,4 δισ. ευρώ ή 6%) και τη Ρουμανία (19,0 δισ. ευρώ ή 5%).

Στα τρία τέταρτα των κρατών μελών της ΕΕ, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε το 2019, ενώ στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μειώθηκε.

Οι υψηλότερες αυξήσεις, σε σχετικούς όρους, σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 21,1%) και στην Εσθονία (+ 16,1%). Αντίθετα, η αξία της γεωργικής παραγωγής μειώθηκε περισσότερο στη Σλοβενία ??(-3,3%) και τη Σλοβακία (-2,4%). Μεταξύ των κρατών μελών με τη μεγαλύτερη γεωργική βιομηχανία, η αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 10,6% στη Γερμανία, ενώ μειώθηκε ελαφρά στη Γαλλία (-1,6%), στην Ιταλία (-1,2%) και στην Ισπανία (-0,9%).

Επιπλέον, η αξία της παραγωγής της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,8%, σε όγκο κατά 2,2% και σε τιμές κατά 0,3%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις 29,5% για τη σίκαλη και το μεσλίν, το 23,5% για το λυκίσκο, το 20,4% για τις πατάτες και το 15,3% για το ελαιόλαδο. Η ζωική παραγωγή στην ΕΕ αυξήθηκε σε αξία (+ 3,6%) το 2019 σε σύγκριση με το 2018, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 3,5% και ο όγκος να είναι σταθερός.

Η υψηλότερη αξία το 2019 οφειλόταν κυρίως σε αυξήσεις 14,6% για τους χοίρους, 3,2% για το γάλα και 1,8% για τα αιγοπρόβατα, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξήσεων των τιμών.

Αν και η αξία των γεωργικών υπηρεσιών (παραγωγή) αυξήθηκε κατά 2,0% το 2019 σε σύγκριση με το 2018, εν μέρει αντισταθμιζόμενη από τη μείωση άλλων γεωργικών δραστηριοτήτων, ο αντίκτυπός τους στη συνολική εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής δεν είναι σημαντικός. Το κόστος γεωργικών εισροών της ΕΕ (ενδιάμεση κατανάλωση) αυξήθηκε ελαφρώς σε αξία (+ 0,8%). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη αξία των σπόρων και των αποθεμάτων φύτευσης (+ 4,5%) και στη συντήρηση κτιρίων (+ 3,0%), αν και αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.