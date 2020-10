AUSA 2020 Virtual Meeting and Exhibition

Για 7η συνεχή χρονιά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το Ελληνικό Περίπτερο στην AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition, η οποία πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο στη Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Με δεδομένο τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, η έκθεση διεξάγεται σε εικονική μορφή, από σήμερα Τρίτη 13 έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στις 15 Οκτωβρίου (16:00 ώρα Ελλάδος), θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή συζήτηση με τίτλο: «Greece and the United States: Building Stronger Defense Ties through Multilevel Collaborations» με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, μέσω της πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί. Στη συζήτηση την οποία και θα προλογίσει ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νίκος Μπακατσέλος, θα συμμετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, GeoffreyPyatt,ο PrincipalDeputyAssistantSecretaryoftheArmyforAcquisition, LogisticsandTechnology, κ.JeffreyWhite, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από την από την επιχειρηματική κοινότητα της αμυντικής βιομηχανίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

H AUSA αποτελεί μια ξεχωριστή και συναρπαστική ευκαιρία παρουσίασης υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες του κλάδου, τον αμερικανικό στρατό και την παγκόσμια στρατιωτική κοινότητα. Την ίδια στιγμή, δίνει την δυνατότητα δικτύωσης για τις εγχώριες βιομηχανίες, ειδικά τώρα που οι Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και στο πλαίσιο της Ελληνο-Αμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual Defense Cooperation Agreement – MDCA).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, πρώτο επισήμανε τα οφέλη συμμετοχής των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών σε αυτή την έκθεση, που αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση στη Βόρεια Αμερική, για τα θέματα της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας και του σύγχρονου στρατού, καθώς και την σπουδαιότητα που είχε η συμμετοχή στις προσπάθειες εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για τις ελληνικές εταιρείες η διοργάνωση του Ελληνικού Περιπτέρου σε ψηφιακή πλατφόρμα θα έχει ιδιαίτερη σημασία, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση αυτού του θεσμοθετημένου γεγονότος το οποίο θα πραγματοποιηθεί και φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ΓΔΑΕΕ και με την υποστήριξη του Enterprise Greece, του ΣΕΚΠΥ και της ΕΕΛΕΑΑ.

Εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου στην AUSA 2020 είναι οι εταιρίες: Aeroservices S.A., Aerospace Management Support (AMS), Avitatec S.A., Elmon S.A., EUROtrade S.A. Bulletproof Constructions, Intermat Group S.A. Stealth Defense Coatings, Ιntracom Defense (IDE), Kouimtzis Group-Alpha Systems, Rota S.A.-Defea 2021 Int’l Defense Exhibition, Skytalis Interoperability Systems, Theon Sensors S.A.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ:https://www.amcham.gr/events/event/ausa-2020-roundtable-discussion/

Για να δηλώσετε συμμετοχή για το Roundtable Discussion ΕΔΩ: https://www.eventora.com/en/Events/hellenic-pavilion-at-ausa-2020-virtual-annual-meeting-exhibition