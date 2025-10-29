Αξιοποίηση ακινήτων: Δέκα νέοι διαγωνισμοί για «φιλέτα» του ΕΦΚΑ - Real.gr

Σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη θα «τρέξουν» οι σχετικές διαδικασίες με στόχο τη διαφανή και αποδοτική διαχείριση της περιουσίας του φορέα.

Σε νέο κύκλο πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση δέκα ακινήτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη προχωρά εντός των επόμενων μηνών η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Οι νέες προκηρύξεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του φορέα, το οποίο αποδίδει ήδη αυξημένα έσοδα και επιδιώκει την ενεργοποίηση ακινήτων-«φιλέτων» που παραμένουν ανενεργά επί σειρά ετών.

Η πρωτεύουσα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς η αγορά ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, με πλήθος αιτήσεων για τη μετατροπή παλαιών κτιρίων σε ξενοδοχεία, γραφεία ή τουριστικά διαμερίσματα. Ο ΕΦΚΑ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο σε περιοχές υψηλής ζήτησης, το οποίο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα πηγή εσόδων μέσω σύγχρονων μισθωτικών σχημάτων και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικείμενοι διαγωνισμοί θα αφορούν ανακατασκευή και επαναλειτουργία τουλάχιστον τριών ακινήτων ως ξενοδοχειακών μονάδων, εκμίσθωση κτιρίων για επαγγελματική χρήση και παραχώρηση οικοπέδου στο κέντρο της Αθήνας για υπαίθριο πάρκινγκ. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, υπό την εποπτεία του διοικητή Αλέξανδρου Βαρβέρη, με στόχο τη διαφανή και αποδοτική αξιοποίηση της περιουσίας.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η μεγιστοποίηση των εσόδων από μισθώματα, που ήδη παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, από το 2022 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 100 εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων, ενώ η αξιοποίηση 60 ακινήτων έχει αποφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει 517 ακίνητα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 151 κτίρια χρησιμοποιούνται για ιδιοχρησία, στεγάζοντας υπηρεσίες του φορέα, ενώ 34 ακίνητα είναι μεικτής χρήσης, δηλαδή συνδυάζουν δημόσια λειτουργία και ενοικίαση σε τρίτους. Περίπου 60 ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί εμπορικά αξιοποιήσιμα, καθώς βρίσκονται σε σημεία με αυξημένο ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα και ανακαινιστικές προοπτικές.

Παράλληλα, σε αναμονή παραμένει η έναρξη λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ», η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση, εκμετάλλευση και τη διάθεση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θα προχωρήσει στον ορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η νέα εταιρεία αναμένεται να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εντός του θεσμικού πλαισίου του e-ΕΦΚΑ, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Θα μπορεί να προχωρά σε μακροχρόνιες μισθώσεις, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και ανακαινίσεις ιστορικών ή διατηρητέων κτιρίων που σήμερα παραμένουν ανενεργά.

Η διοίκηση του φορέα υπογραμμίζει ότι το σχέδιο αξιοποίησης δεν περιλαμβάνει πωλήσεις, αλλά εκμισθώσεις και συνεκμεταλλεύσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η περιουσία θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, αποδίδοντας παράλληλα σταθερά και αυξανόμενα έσοδα. Πρόκειται για μια στρατηγική που συνδυάζει οικονομικό όφελος και κοινωνική ευθύνη, καθώς μέρος των εσόδων διοχετεύεται στην κάλυψη ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα δέκα ακίνητα αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας διαδικασίας που έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα. Η σταδιακή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ αποτελεί, όπως τονίζεται από αρμόδιους παράγοντες, κεντρικό άξονα της δημοσιονομικής στρατηγικής του Οργανισμού για τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση των εσόδων όσο και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews, για τους επόμενους έξι μήνες η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας έχει προγραμματίσει ή διενεργεί ήδη δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκμίσθωσης για την αξιοποίηση των παρακάτω ακίνητων του e-ΕΦΚΑ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη:

1. Στην οδό Αξαρλιάν 7 (πρώην Λέκκα) στην Αθήνα. Πρόκειται για τριώροφο διατηρητέο ακίνητο συνιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ και του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» (ΑΤΑΠΕ), κατά ποσοστό 80% και 20% αντίστοιχα, συνολικής επιφάνειας 1.476,97 τ.μ. Θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός. Η διάρκεια της εκμίσθωσης αναμένεται να είναι τουλάχιστον 20 έτη, από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του ακινήτου, με δυνατότητα παράτασης κατά 10 έτη. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη διενέργεια της πλειοδοσίας του διαγωνισμού, θα φτάνει τα 30.000 ευρώ.

2. Στην οδό Κριεζώτου 8-10 στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για οικόπεδο επιφάνειας 490,35 τ.μ. και αναμένεται να διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης για χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων. Η μίσθωση θα ανέρχεται σε 26.600 ευρώ τον μήνα.

3. Στη συμβολή των οδών Κάνιγγος 19 και Χαλκοκονδύλη στην Αθήνα. Πρόκειται για την εκμίσθωση τεσσάρων ανεξάρτητων διαμερισμάτων τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου ορόφου κτιρίου. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για 12 έτη με μηνιαίο ελάχιστο μίσθωμα στον τρίτο όροφο 930 ευρώ, στον τέταρτο όροφο 880 ευρώ, στον πέμπτο όροφο 890 ευρώ και στον έκτο όροφο 100 ευρώ.

4. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 419 στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα. Πρόκειται για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου-οικοπέδου, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, για έξι έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι ετών συνολικά ή τμηματικά. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 2.200 ευρώ.

5. Στην οδό Μητροπόλεως 59 στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακίνητο το οποίο αποτελείται από τέσσερις ορόφους και δώμα με δύο διαμερίσματα έκαστος και ένα ημιυπόγειο. Το εμβαδόν του κάθε ορόφου έχει ως εξής: ισόγειο εμβαδόν 193,02 τ.μ., πρώτος όροφος 193,02 τ.μ., δεύτερος όροφος 196,14 τ.μ, τρίτος όροφος 196,14 τ.μ, τέταρτος όροφος 196,14 τ.μ, δώμα 14,98 τ.μ.

Επαναπροκήρυξη

Το επόμενο διάστημα θα γίνει επαναπροκήρυξη δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης, καθώς κρίθηκαν άγονοι, για τα παρακάτω:

1. Στην οδό Σωκράτους 65-67, κοντά στην πλατεία Ομονοίας. Πρόκειται για ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247 τ.μ., το οποίο μπορεί να εκμισθωθεί μόνο για χρήση ως ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων. Ο ΕΦΚΑ διενήργησε διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του για 30 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη. Το κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα είχε οριστεί στα 30.000 ευρώ, ενώ ο επενδυτής που θα μισθώσει το κτίριο θα πρέπει να διαθέσει κατ’ ελάχιστον 18.000.000 ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση του κτιρίου (μελέτες, άδειες, τεχνικές εργασίες κ.λπ.). Μέχρι το έτος 1980, λειτουργούσε το ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας «AMBASSADEUR» δυναμικότητας 200 δωματίων (170 μονόκλινα, 30 δίκλινα). Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το έτος 1961 και λειτούργησε για περίπου 20 έτη. Στη συνέχεια στο κτίριο λειτούργησε το Εφετείο Αθηνών μέχρι το 2000 και έκτοτε είναι κενό.

2. Στην οδό Μητροπόλεως 34-36 στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για γραφείο στο 7ο όροφο κτιρίου, επιφάνειας 66,56 τ.μ. Ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε διαγωνισμό εκμίσθωσης με ζητούμενο μίσθωμα 630 ευρώ τον μήνα.

3. Στην οδό Βουλής 6 εντός του «εμπορικού τριγώνου» στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για την εκμίσθωση ακινήτου για χρονική διάρκεια 30 ετών, με δικαίωμα παράτασης κατά 10 ακόμη χρόνια. H εκμίσθωσή του συνοδευόταν από ένα επενδυτικό πρόγραμμα ανακαίνισης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον, με το ελάχιστο μηνιαίο ενοίκιο έναρξης του διαγωνισμού να έχει οριστεί στα 10.700 ευρώ.

4. Στην οδό Σταδίου 58, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για διατηρητέο τριώροφο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.336,52 τ.μ. Ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης για τη χρήση του ακινήτου ως ξενοδοχείου με ζητούμενο μίσθωμα το ποσό των 20.500 ευρώ. Το ακίνητο ανήκει διοικητικά στον δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής, με την ανέγερσή του να χρονολογείται περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Εχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του αθηναϊκού νεοκλασικισμού του 19ου αιώνα. Η πρόταση αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας θα γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς ΕΦΚΑ της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχειακής μονάδας ή τουριστικού καταλύματος, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό από τον μισθωτή.

5. Στην οδό Σταδίου 28, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για διατηρητέο πενταώροφο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.854,00 τ.μ. Ο ΕΦΚΑ αναμένεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση του ακινήτου, που σήμερα διαθέτει χρήσεις γραφείων, καταστημάτων και κινηματογράφου (πρώην «Αστορ») ακόμη και ως τουριστικού καταλύματος ή ξενοδοχειακής μονάδας. Σημειώνεται ότι ο κινηματογράφος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί.