Β. Κικίλιας: «10 φορές πάνω οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 2019»

Η βιωσιμότητα, με έμφαση στις υποδομές, και η ηλεκτροκίνηση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ που συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.