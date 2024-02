Β. Μπουζάλη (Mytilineos): Πράσινη μετάβαση αλλά χωρίς να βλάψουμε τις χώρες και τη βιομηχανία μας

«Η πράσινη μετάβαση δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, θα κοστίσει πολλά χρήματα και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Οι εταιρείες, οι χώρες, οι κυβερνήσεις, οι ήπειροι πρέπει να συνεργαστούν. Και με τόσους γεωπολιτικούς κινδύνους, πρέπει να έχουμε διαφορετικούς ενεργειακούς πόρους».

Αυτό τόνισε η Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communication Officer της MYTILINEOS σε συζήτηση για τις ενεργειακές υποδομές που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Southeast Europe and East Med Forum, στην Ουάσιγκτον. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας και την Καθημερινή. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Vladimir Malinov, Executive Director της BULGARTRANSGAZ και ο πρέσβης της Μολδαβίας στις ΗΠΑ, Viorel Ursu.

Η κ. Μπουζάλη υπογράμμισε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά. "Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας και μέσα σε όλα αυτά, η Ευρώπη αποφάσισε να περάσει ένα πολύ καλό πλαίσιο μετάβασης στον τομέα της ενέργειας και της καθαρής ενέργειας που δεν είχε σκεφτεί αρκετά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήξεραν πόσο χρόνο θα πάρει, πόσο θα κοστίσει, πώς θα επηρεαστεί ο κλάδος. Όλοι μας θέλουμε να μιλήσουμε για την πράσινη μετάβαση και να φτάσουμε στην καθαρή ενέργεια, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό με συστηματικό τρόπο και χωρίς να βλάψουμε τις χώρες και τις βιομηχανίες μας” ανέφερε προσθέτοντας ότι η Ευρώπη αποβιομηχανοποιείται με τις περισσότερες βιομηχανίες να κλείνουν ή μετακομίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κ. Μπουζάλη ανέφερε πως η Mytilineos, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη, είναι πραγματικά μια εταιρεία ενεργειακής μετάβασης. «Ό,τι συζητείται μέσα σε συνέδρια, σε φόρουμ και σε υψηλό επίπεδο πολιτικής ή σε κυβερνήσεις, εμείς το κάνουμε, το κάνουμε στην πράξη”, ανέφερε προσθέτοντας ως παράδειγμα έργα υποθαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας για τη διασφάλιση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κατασκευάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κατασκευάστηκαν στη Σκωτία μπορούν να ενσωματωθούν και να δώσουν πράσινη ενέργεια στα νοικοκυριά. "Γι' αυτό βλέπετε ότι στην Ευρώπη υπήρχαν τόσα δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις για τα νοικοκυριά για να μείνουν ζωντανά τα νοικοκυριά. Λόγω της ενέργειας», ανέφερε.

Ο πρέσβης Viorel Ursu μίλησε για την πράσινη μετάβαση της Μολδαβίας. Σημείωσε ότι αυτό που παρατηρείται στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή μας είναι αλλαγές στα ενεργειακά δίκτυα, με τις χώρες να αναζητούν νέες λύσεις στη προμήθεια παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας και παρέθεσε τρεις βασικούς λόγους γι’αυτό: τα μεσογειακά ενεργειακά αποθέματα, την ώθηση για πράσινη μετάβαση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπουν στο δίκτυο και τρίτον, ο αντίκτυπος του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα τόνισε πως η Μολδαβία είχε σχεδόν 100% εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και μακροπρόθεσμο συμβόλαιο σε ισχύ, όταν διεκόπη η παροχή τον Δεκέμβριο του ‘22, αλλά σχεδόν συγχρόνως είχαν ολοκληρώσει τη διασύνδεση Ρουμανίας Μολδαβίας και έλαβαν αέριο από ευρωπαϊκές πηγές συμπεριλαμβανομένου του κάθετου διαδρόμου που είχε υπογραφεί από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία, πρωτοβουλία στην οποία προσχώρησαν Μολδαβία, Ουκρανία, Σλοβακία.«Η Ελλάδα είναι στη μέση του κόσμου όχι στην άκρη της Ευρώπης, είναι στην πραγματικότητα στο επίκεντρο και ο πάροχος ενέργειας, όχι μόνο προμηθειών, αλλά η σταθερότητα, η ενεργειακή σταθερότητα για ολόκληρο το δίκτυο», ανέφερε.

Ο Vladimir Malinov τόνισε πως εκτός από το Three Seas Initiative θέλουμε να έχουμε και το Three C- σχετικά με τη διασύνδεση και τη συνεργασία.

Ακόμα, είπε πως το FSRU είναι σχεδόν εδώ, και σε λίγες εβδομάδες, θα είναι λειτουργικό. «Σχεδιάζουμε να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για καλύτερη ενοποίηση και να δώσουμε πολύ περισσότερη ασφάλεια στην αγορά. Αλλά από αυτή την προοπτική, και έχοντας κατά νου ενδεχόμενη πλήρη διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου εργαζόμαστε πράγματι για μια δεύτερη επένδυση στην Ελλάδα. Θα το κάνουμε σε ανταγωνιστική βάση από οικονομικής πλευράς και θεωρούμε ότι είναι ένα έργο που θα ωφελήσει όχι μόνο από εμπορική άποψη την εταιρεία μας, αλλά και ολόκληρη την περιοχή», σημείωσε. Πρόσθεσε δε ότι σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνία του σήμερα και ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε οικονομικά προσιτή, βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και προμήθειες, φυσικά, αλλά θα πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε και για το μέλλον.