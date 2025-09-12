Μπαράζ από email της Εφορίας στους ιδιοκτήτες Airbnb - Real.gr

Κινητοποίηση του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ λίγο πριν τεθούν σε ισχύ τα νέα δεδομένα για τον κλάδο. Ποια είναι τα αιτήματα για τους ιδιοκτήτες με βάση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν.

Σημαντικές είναι οι ανατροπές που έρχονται από την 1η Οκτωβρίου στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο λειτουργίας, με την καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων.

Από τον επόμενο μήνα, κάθε ακίνητο που προσφέρεται για βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να έχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής και φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Θα απαιτείται ακόμη πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης και πλήρεις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού.

Ενόψει των νέων κανόνων, ήδη το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άρχισαν να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) σε ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ), ώστε να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που έρχονται, αλλά και για τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν για παράνομα καταλύματα που δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

