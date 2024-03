Βίντεο του CNN για την «πολύ καλή πορεία» της ελληνικής οικονομίας

Αφού γίνεται μια αναδρομή στα χρόνια των μνημονίων, την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα και την άνοδο της Χρυσής Αυγής, τονίζεται ότι η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 χαρακτηρίστηκε από μείωση φόρων, εξορθολογισμό των δημοσίων υπηρεσιών και μεταρρυθμίσεις στην αγορά που ενίσχυσαν σημαντικά την ελληνική οικονομία.

Σημειώνεται ότι στο βίντεο γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη ψήφιση με πρωτοβουλία της κυβέρνησης από το κοινοβούλιο της νομιμοποίησης του γάμου ομόφυλων ζευγαριών.

Today’s last look: how Greece, a recent “sick man of Europe,” got cured pic.twitter.com/G8qOPxtVM1