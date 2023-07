Bloomberg: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για να αφήσει την κρίση στην ιστορία

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να αποπληρώσει πρόωρα την προσεχή διετία διμερή δάνεια ύψους 5,3 δισ. ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο της κρίσης καθώς σχεδιάζει να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα για το ελληνικό αξιόχρεο έως το τέλος του έτους. Αυτό σημειώνει το Bloomberg, θα αποτελούσε μία συμβολική στιγμή για την Ελλάδα, 13 χρόνια μετά την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας, με τα πρώτα κύματα της κρίσης χρέους.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ο πρωθυπουργός παρουσίασε μία σειρά από σχέδια και στόχους για την επόμενη τετραετία που στοχεύουν στην εμπέδωση της θέσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολλά χρόνια οικονομικών δυσκολιών. Δεσμεύτηκε να αυξήσει τα εισοδήματα των Ελλήνων πιο κοντά σε αυτά των άλλων Ευρωπαίων και να επιταχύνει τον ρυθμό μείωσης του χρέους, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξάνοντας τις εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ από το 50%.

