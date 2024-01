Bloomberg: Ζήτηση-ρεκόρ για το πρώτο νέο ομόλογο της Ελλάδας μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Το Bloomberg με τίτλο "Greece Gets Record Demand for First New Bond Since Regaining Investment Grade" μεταδίδει ότι η Γερμανία και η Ελλάδα σημείωσαν ρεκόρ ζήτησης για τις πωλήσεις ομολόγων τους την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να εξασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές συσσωρεύονται στα κρατικά ομόλογα για να εξασφαλίσουν το τρέχον επίπεδο αποδόσεων πριν οι μεγαλύτερες Κεντρικές Τράπεζες αρχίσουν να αντιστρέφουν την επιθετική νομισματική σύσφιξη των τελευταίων ετών. Η ΕΚΤ αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια έως και κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα φέτος, με την πρώτη κίνηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Απρίλιο.

Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι για την Ελλάδα, η ισχυρή ζήτηση είναι επίσης μια ψήφος στήριξης από την αγορά, αφού η χώρα κέρδισε την αναβάθμιση πέρυσι και επανήλθε στους δείκτες αναφοράς ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, μετά τουλάχιστον από μια δεκαετία που τα ομόλογά της είχαν καταταχθεί ως «σκουπίδια».

Η υγιής ανάπτυξη της Ελλάδας και οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν δώσει ώθηση στα ομόλογά της, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων να μειώνονται κατά σχεδόν 110 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες στο 3,2%, που είναι μακράν η καλύτερη επίδοση στον ανεπτυγμένο κόσμο.

