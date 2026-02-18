Μπόνους στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Real.gr

Ανά πέντε έτη θα λαμβάνουν την αύξηση των αποδοχών τους οι 250.000 ασφαλισμένοι που συνεχίζουν να εργάζονται.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ανά πενταετία θα λαμβάνουν την προσαύξηση στο εισόδημά τους οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι ξεπερνούν τους 250.000. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Realnews, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζουν τον επανυπολογισμό της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων ανά πενταετία, αντί για τη σημερινή πρακτική της σωρευτικής αναπροσαρμογής μετά τη διακοπή της απασχόλησης και την καταβολή εφάπαξ του ποσού.

Η σκέψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που στόχο έχουν αφενός την ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και αφετέρου την αποφυγή δημιουργίας νέας αναμονής λόγω εκκρεμών επανυπολογισμών.

Σήμερα, οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της εργασίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να πρέπει να περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δουν το πραγματικό όφελος από τις εισφορές που έχουν καταβάλει.

Το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων έχει μεγάλη απήχηση, καθώς, όπως προβλέπεται στον νέο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, τα έσοδα από τον ειδικό πόρο θα ανέλθουν για φέτος στα 124 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, τα συνολικά έσοδα του ΕΦΚΑ από τους εργαζόμενους συνταξιούχους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.

Η τάση είναι αυξητική επιβεβαιώνοντας ότι η κατάργηση της περικοπής 30% που επιβαλλόταν στη σύνταξή τους ως ποινή λόγω απασχόλησης λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο επιστροφής τους στην αγορά εργασίας, ενώ εξασφαλίζουν προσαύξηση στη σύνταξή τους.

Ο ειδικός πόρος αποτελεί καθαρό, μη ανταποδοτικό έσοδο για τον ΕΦΚΑ, καθώς δεν επιστρέφεται ως μελλοντική παροχή. Για τους μισθωτούς συνταξιούχους ανέρχεται στο 10% του μισθού, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους αντιστοιχεί στο 50% της εισφοράς του κλάδου σύνταξης που έχουν επιλέξει. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλλουν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους, όπως κάθε εργαζόμενος.

Το όφελος για τους ίδιους τους συνταξιούχους δεν περιορίζεται στο πρόσθετο εισόδημα από την εργασία αλλά στο ότι δικαιούνται και μόνιμη προσαύξηση στη σύνταξή τους με βάση τις εισφορές που κατέβαλαν. Η προσαύξηση ανέρχεται σε 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας για τους μισθωτούς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει. Για την προσαύξηση της σύνταξης δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο ειδικός πόρος που δίνουν για την απασχόλησή τους.

Το προφίλ

Σχεδόν ο ένας στους δύο εργαζόμενους συνταξιούχους (122.000) απασχολείται ως αγρότης και εξαιρείται από την καταβολή εισφορών και πόρου απασχόλησης. Η εξαίρεση ισχύει για τους συνταξιούχους ΟΓΑ που ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ.

Η εξαίρεση ισχύει και για τους συνταξιούχους άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον απασχολούνται στον αγροτικό τομέα (αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, αλιείς) και το ετήσιο εισόδημά τους από τον συγκεκριμένο τομέα δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Οι 67.548 εργαζόμενοι συνταξιούχοι είναι μισθωτοί.

Οι 59.262 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι.

Οι 847 είναι μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι.

Οι 5.073 ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και αμείβονται με εργόσημο, παραστατικό δαπάνης κ.ά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η μετάβαση σε πενταετή επανυπολογισμό θα διευκολύνει τη διαχείριση των υποθέσεων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, περιορίζοντας τον όγκο των αιτήσεων που συσσωρεύονται όταν μεγάλος αριθμός συνταξιούχων διακόπτει ταυτόχρονα την εργασία του.

Παράλληλα, θα επιτρέψει στους ασφαλισμένους να ενισχύουν το εισόδημά τους όσο παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο σε μια περίοδο ελλείψεων προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους.

Η προσαύξηση της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στην επιπλέον απασχόληση. Για κάθε έτος εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση, το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται σε 0,77% επί των αποδοχών που έλαβε ο συνταξιούχος κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του. Ετσι, συνταξιούχος που εργάστηκε επτά έτη μετά την αποχώρησή του δικαιούται συνολική προσαύξηση 5,39% στη σύνταξή του.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας συνταξιούχος διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα στις 13/5/2016 και στη συνέχεια επανήλθε στην αγορά εργασίας, εφαρμόζεται μεικτός τρόπος υπολογισμού:

1. Για «παλαιούς» εργαζόμενους συνταξιούχους (πριν από τις 12/5/2016): Ο χρόνος απασχόλησής τους υπολογίζεται βάσει παλαιότερων ασφαλιστικών νόμων και όχι με τους νεότερους συντελεστές υπολογισμού του νόμου Βρούτση ή του νόμου Κατρούγκαλου.

2. Για συνταξιούχους που εργάστηκαν μετά τις 13/5/2016 η προσαύξηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), με βάση τις εισφορές που καταβλήθηκαν μετά τη συνταξιοδότηση.

Συνταξιούχος που εργάζεται ως μισθωτός με μέσο μεικτό μισθό 830 ευρώ, για δύο έτη παίρνει μόνιμη αύξηση 13 ευρώ, για τέσσερα έτη 26 ευρώ.

◗ Με μέσο μεικτό μισθό 1.150 ευρώ, για δύο έτη η αύξηση είναι 18 ευρώ, για έξι έτη 53 ευρώ.

◗ Με μέσο μεικτό μισθό 2.030 ευρώ και έξι έτη εργασίας, η προσαύξηση φτάνει τα 94 ευρώ.