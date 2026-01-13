Μπρατάκος: Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι υποχρέωση - Real.gr

Quantcast
Μπρατάκος: Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι υποχρέωση

10:57, 13/01/2026
  • Η ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και η επαναφορά απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, προκαλούν βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία συνολικά.
  • Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή, αλλά επικίνδυνη. Κάθε ημέρα αποκλεισμών μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις και πολίτες.
  • Το ΕΒΕΑ καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο, τονίζοντας ότι «ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση».
«Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Συγκεκριμένα ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Η ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και η επαναφορά απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, προκαλούν βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία συνολικά.

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή – είναι επικίνδυνη. Κάθε ημέρα αποκλεισμών, κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν ευθύνονται για τη σύγκρουση.

Ο αγροτικός κόσμος έχει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με τελεσίγραφα, ούτε με πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με σοβαρότητα, σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις.

Το ΕΒΕΑ καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο. Χωρίς επικοινωνιακούς ελιγμούς, χωρίς ακραίες κινήσεις, χωρίς εκβιασμούς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση.

Η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες».

