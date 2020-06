Βρετανοί τραπεζίτες: Η πανδημία προσφέρει ευκαιρία για πιο «πράσινη» παγκόσμια οικονομία

Τα σχέδια ανάκαμψης για την ανάρρωση της οικονομίας από την πανδημία του νέου κορωνοϊού προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να γίνει μαζικά πιο "πράσινη" η παγκόσμια οικονομία ώστε να αποφευχθεί μια κλιματική κρίση, διαμηνύουν σήμερα κεντρικοί τραπεζίτες.

"Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, η κλιματική κρίση θα είναι το κεντρικό σενάριο του αύριο και σε αντίθεση με την Covid-19 κανείς δεν θα μπορεί να απομονωθεί για να την αποφύγει", γράφουν κεντρικοί τραπεζίτες σε κοινό άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στην βρετανική εφημερίδα "The Guardian".

Το κείμενο αυτό υπογράφουν ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι, ο Γάλλος ομόλογός του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, το μέλος της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Φρανκ Έλντερσον και ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για το κλίμα Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ήταν και προκάτοχος του Μπέιλι.

Αυτοί σημειώνουν ότι η κρίση του κορονοϊού "προσφέρει μια ευκαιρία ζωής" για να ξαναχτιστεί η οικονομία κατά τρόπο που να στρέφεται κατά της κλιματικής αλλαγής και χαιρετίζουν παράλληλα τα μαζικά μέτρα υποστήριξης που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί το σοκ από την υγειονομική κρίση και να αποφευχθεί μια πολύ βαθειά ύφεση από την Covid-19.

Ωστόσο είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πέραν της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, προειδοποιούν.

Χώρες ανά τον κόσμο απέχουν πολύ από την επίτευξη των στόχων τους για το κλίμα και η πανδημία του νέου κορονοϊού έδειξε ότι η αντίδραση σε μια κρίση ,όταν αυτή βρίσκεται στο απόγειό της, έχει τεράστιο κόστος, υπογραμμίζουν.

"Αντ' αυτού μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική κατάρρευση να πάρουμε τώρα αποφάσεις για τη μείωση των εκπομπών (των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου) με έναν λιγότερο αποδιοργανωτικό τρόπο. Αυτό απαιτεί στρατηγική. Καλύτερη ανοικοδόμηση", σημειώνουν και καλούν για σχέδια ανάκαμψης, οι πόροι των οποίων θα προορίζονται σε μεγάλο μέρος στην ενεργειακή μετάβαση, για επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακόμη στα πιο "καθαρά" κτίρια.

Αυτό θα επιτρέψει "να πάμε προς μια συντεταγμένη μετάβαση και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που θα συνοδεύουν την ανάκαμψη", σύμφωνα με τους ίδιους.

Πολλές κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει το Δίκτυο για να καταστεί πιο πράσινο το χρηματοπιστωτικό σύστημα (Network for Greening the Financial System, NGFS), του οποίου πρόεδρος είναι ο Έλντερσον.

Μεταξύ των μελών του NGFS βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Τράπεζα της Γαλλίας, η Μπούντεσμπανκ, οι Κεντρικές Τράπεζες της Αγγλίας, του Καναδά, του Λουξεμβούργου, της Μαλαισίας ή ακόμη η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι.

Το δίκτυο αυτό θα δημοσιεύσει σενάρια αναφοράς για το κλίμα τις ερχόμενες εβδομάδες, τα οποία, σύμφωνα με τον Μπέιλι και τον Βιλερουά, θα "θέσουν ψηλά τον πήχη για τον χρηματοπιστωτικό τομέα".