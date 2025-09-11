Quantcast
Χανιά: Να μην απολύονται οι ξενοδοχουπάλληλοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, ζητάει ο πρόεδρος του Σωματείου - Real.gr
real player

Χανιά: Να μην απολύονται οι ξενοδοχουπάλληλοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, ζητάει ο πρόεδρος του Σωματείου

12:30, 11/09/2025
Χανιά: Να μην απολύονται οι ξενοδοχουπάλληλοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, ζητάει ο πρόεδρος του Σωματείου

Η μετάκληση εργατών από τις τρίτες χώρες όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αντιθέτως στις τοπικές κοινωνίες δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα, όπως αναφέρει η διοίκηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων.

Συμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, Μανώλη Μπαμιάκη, και φέτος, λόγω αύξησης της ζήτησης προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες, ήρθαν πολλοί εργάτες από τρίτες χώρες για να τις στελεχώσουν. «Καλοδεχούμενοι, όλοι συνάδελφοι είμαστε», σημειώνει.

Επίσης, ο κ. Μπαμιάκης αναφέρει ότι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν παρατηρείται το εξής: «… να απολύεται το προσωπικό που χρόνια δουλεύει στις επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για Έλληνες εργάτες είτε για μετανάστες, και να παραμένουν στις θέσεις εργασίας οι μετακλητοί από τις τρίτες χώρες, καθώς η εγκύκλιος προβλέπει ότι λήγει η σύμβασή τους με την ημερομηνία που λήγει και η μετάκλησή τους».

Το Σωματείο κάνει έκκληση τόσο στους ξενοδόχους όσο και στους τοπικούς φορείς «να σεβαστούν τους εργαζομένους που απασχολούν επί χρόνια στις επιχειρήσεις τους και να σταματήσει αυτή η διάκριση που γίνεται καθώς η νομοθεσία είναι κενή».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

13:05 11/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved