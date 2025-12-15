Quantcast
Χατζηδάκης: Όσα δεν έγιναν σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση κατά της φοροδιαφυγής, έγιναν από το 2019 και μετά - Real.gr
real player

Χατζηδάκης: Όσα δεν έγιναν σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση κατά της φοροδιαφυγής, έγιναν από το 2019 και μετά

11:24, 15/12/2025
Χατζηδάκης: Όσα δεν έγιναν σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση κατά της φοροδιαφυγής, έγιναν από το 2019 και μετά

Αναλυτικά, αναφέρει: «Είχαμε άραγε κάποιο μαγικό ραβδί και το κενό ΦΠΑ το 2023 ήταν μειωμένο κατά 61% σε σχέση με το 2017; Ενώ το 2024, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ ήταν 9%, όσο περίπου δηλαδή ο ευρωπαϊκός μέσος όρος; Προφανώς και όχι. Δέσμευσή μας ήταν να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2027!».

«Αυτό που συνέβη είναι ότι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κάναμε από το 2019 και μετά – και ιδιαίτερα από το 2023 έως το 2025 – όσα δεν είχαν γίνει σε ολόκληρη τη Μεταπολίτευση. Ψηφίσαμε και ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε 11 σχετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η διασύνδεση πάνω από 400.000 ταμειακών μηχανών με τα POS και το myDATA», τονίζει ο Κ. Χατζηδάκης και προσθέτει:

«Το 2024 είχαμε 960 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ χάρη σε αυτές ακριβώς τις πρωτοβουλίες και λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας. Και το 2025 έχουμε 950 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής συνεχίζουν να αποδίδουν.

Χάρη στη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το πεδίο, μπορούμε να μειώνουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη, να στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και να καλύπτουμε τις εθνικές ανάγκες.

Χαίρομαι που ως Υπουργός Οικονομικών δεν λογάριασα τις αντιδράσεις και προχώρησα αυτή τη σημαντική προσπάθεια για τη φοροδιαφυγή. Και που ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γιώργος Πιτσιλής συνεχίζουν αυτή τη πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία έχει έντονο χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης!», καταλήγει η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο Μαρόκο

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο Μαρόκο

12:15 15/12
«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025

«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025

12:09 15/12
Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

12:03 15/12
Κοντογεώργης: Τα μπλόκα διαμαρτυρίας να μην εξελιχθούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

Κοντογεώργης: Τα μπλόκα διαμαρτυρίας να μην εξελιχθούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

11:59 15/12
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story

11:49 15/12
Ιράν: Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της, λέει η οικογένειά της

Ιράν: Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της, λέει η οικογένειά της

11:45 15/12
Προϋπολογισμός 2026 - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

Προϋπολογισμός 2026 - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

11:43 15/12
Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

11:38 15/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved