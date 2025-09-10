Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης – Η δήλωση Παπασταύρου – ΒΙΝΤΕΟ

17:35, 10/09/2025
Ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της αμερικανικής CHEVRON από κοινού με την HELLENiQ Energy, στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου.

Οι δυο εταιρείες εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη («Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων)

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

 

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για τα τρία οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ξεκίνησε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Chevron.

