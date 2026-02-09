"Χρειάζεται «δημοσιονομικό φρένο» στο Σύνταγμα;" - Αρθρο του Παναγιώτη Λιαργκόβα - Real.gr

Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την εκκίνηση της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης τον Φεβρουάριο του 2026 έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την πρόταση για την καθιέρωση ενός «δημοσιονομικού φρένου».

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για μια ρύθμιση που αποσκοπεί στη συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, λειτουργώντας ως ένας θεσμικός «κόφτης» απέναντι σε μελλοντικές εκτροπές.

Επί της αρχής, η δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας να τηρεί απαρέγκλιτα τα όρια της χρηστής διαχείρισης είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει με πρωτοφανή κοινωνικό και οικονομικό πόνο την απουσία τέτοιων ασφαλιστικών δικλείδων στο παρελθόν. Η ιστορική εμπειρία των μνημονίων υπενθυμίζει διαρκώς ότι η δημοσιονομική ασυναρτησία οδηγεί νομοτελειακά στην απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και στην οικονομική εξαθλίωση. Ωστόσο, η συζήτηση για την εισαγωγή ενός τέτοιου «φρένου» στο Σύνταγμα του 2026 οφείλει να γίνει με όρους ρεαλισμού και όχι επικοινωνιακού εντυπωσιασμού.

Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι η δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει εξελιχθεί ριζικά μετά το 2012, καθιστώντας το υφιστάμενο πλαίσιο εξαιρετικά αυστηρό και αποτελεσματικό. Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της Ε.Ε., που τέθηκαν σε ισχύ το 2024 και εφαρμόζονται πλήρως σήμερα, υποχρεώνουν ήδη την Ελλάδα σε τετραετή δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια με δεσμευτικές πορείες καθαρών πρωτογενών δαπανών.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφαλίζει πλέον ότι το δημόσιο χρέος παραμένει σε καθοδική τροχιά, προβλέποντας μάλιστα αυτόματες διορθωτικές διαδικασίες σε περίπτωση αποκλίσεων που ξεπερνούν το 0,3% του ΑΕΠ. Μέσα σε αυτό το ήδη θωρακισμένο περιβάλλον, η συνταγματική προσθήκη ενός εγχώριου «φρένου» κινδυνεύει να αποδειχθεί μια ετεροχρονισμένη θεσμική κίνηση, η οποία ελάχιστα προσφέρει στην ουσιαστική σταθερότητα, ενώ μπορεί να περιορίσει αδικαιολόγητα την απαραίτητη ευελιξία για την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, όμως, έγκειται στην αποτροπή της μετατροπής της δημοσιονομικής ισορροπίας σε έναν στείρο λογιστικό αυτοσκοπό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων που υπερβαίνουν κατά πολύ τους στόχους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το 2024 και το 2025, όταν τα πλεονάσματα προσέγγισαν ή και ξεπέρασαν το 4,5% του ΑΕΠ.

Αυτά τα «υπερπλεονάσματα» δεν αποτελούν πάντοτε ένδειξη οικονομικής υγείας. Συχνά είναι το αποτέλεσμα μιας βίαιης αφαίμαξης πόρων από την πραγματική οικονομία μέσω της διατήρησης υψηλών φορολογικών εσόδων, παρά τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά. Οταν η δημοσιονομική πολιτική εστιάζει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των λογιστικών δεικτών, στερεί από την αγορά το απαραίτητο οξυγόνο για επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμη πιο προβληματική είναι η διαχείριση αυτής της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης. Αντί οι πόροι αυτοί να κατευθύνονται σε μόνιμες φοροελαφρύνσεις που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα ή σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές και στο κοινωνικό κράτος, επιλέγεται συχνά ο δρόμος των έκτακτων επιδομάτων και των προσωρινών «pass». Αυτή η πρακτική, που φέρει έντονα χαρακτηριστικά μιας επιδοματικής και ενίοτε πελατειακής λογικής, δεν παράγει μόνιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, συντηρεί μια κουλτούρα εξάρτησης και στερεί από την οικονομία τους πόρους που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική πρόοδο.

Στόχος της πολιτείας πρέπει να παραμένει η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία των πολιτών και όχι η λογιστική επίτευξη ισορροπίας ως άλλοθι για τη συντήρηση ξεπερασμένων πολιτικών προτύπων. Το «δημοσιονομικό φρένο», αν τελικά υιοθετηθεί, θα πρέπει να υπηρετεί έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο: μια ζωντανή και αναπτυσσόμενη οικονομία που δεν θυσιάζει το μέλλον της στον βωμό των πρόσκαιρων εντυπώσεων.