Coca-Cola Hellas: Νέος προορισμός του Zero Waste Future στο Δήμο Αθηναίων – Εντάσσεται η περιοχή Μαβίλη-Πανόρμου

Mε κεντρικό σύνθημα «για ένα κόσμο χωρίς απορρίμματα», η Coca-Cola στην Ελλάδα προωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχοντας κάτω από την ομπρέλα της, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, την πολυσυμμετοχική και συνεργατική πλατφόρμα Zero Waste Future.

της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Μέχρι σήμερα μέσω των δράσεων της πλατφόρμας, έχουν συλλεχθεί περισσότεροι από 1.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί περισσότεροι από 1 εκατ. πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Coca-Cola Hellas ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες τον νέο σταθμό που θα φιλοξενήσει τις δράσεις του προγράμματος και αφορά την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, από την πλατεία Μαβίλη έως και το τέλος της οδού Πανόρμου.

Το πρόγραμμα

Ειδικότερα, θα τοποθετηθούν στην περιοχή ειδικοί κάδοι τεσσάρων χωριστών ρευμάτων για την απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών (PET), χάρτινων, μεταλλικών και άλλων πλαστικών υλικών και συσκευασιών, με στόχο την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Παράλληλα, οι τοπικές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, μέσα από digital sessions και διάθεση ειδικού εξοπλισμού. Μάλιστα, από τις αρχές Δεκεμβρίου και για περίπου έξι μήνες, οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν το «πράσινο» όχημα της πλατφόρμας Zero Waste Future, να ζυγίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια, για να τα αξιοποιήσουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις του προγράμματος. «Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, εγκαινιάζουμε τον νέο προορισμό του προγράμματος προσκαλώντας τις επιχειρήσεις καφεστίασης της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα για να λάβουν δωρεάν εκπαίδευση και εξοπλισμό, αλλά και τους πολίτες να ανακυκλώσουν. Ως εταιρεία έχουμε ένα παγκόσμιο όραμα για Έναν Κόσμο χωρίς Απορρίμματα και στην Ελλάδα το Zero Waste Future αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι, όλοι μαζί, μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα μας» ανέφερε μεταξύ άλλων, η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Μαρία Τζελέπη.

Να σημειωθεί ότι οι δράσεις της πλατφόρμας «τρέχουν» σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, The Coca-Cola Foundation. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Φίλιππος Κυρκίτσος σχετικά με το θέμα ανέφερε ότι: «το πράσινο όχημα της πλατφόρμας θα επισκέπτεται διάφορες γειτονιές, οι πολίτες θα ενημερώνονται για το που βρίσκεται και εκεί θα ζυγίζονται τα προς ανακύκλωση υλικά και ανάλογα με το βάρος τους, θα μεταφράζονται σε πόντους. Ουσιαστικά θα είναι εκπτωτικά κουπόνια τα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εξαργυρώνουν στα μαγαζιά της περιοχής από την πλατεία Μαβίλη έως και την Πανόρμου. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μπαίνει ξεχωριστός κάδος για την πλαστική φιάλη μέσα στις δράσεις». Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο real.gr ο κ. Κυρκίτσος για τα ανταποδοτικά οφέλη προς τους δημότες, υπολογίζεται ότι από τις 200 επιχειρήσεις που υπάρχουν στη περιοχή θα ανταποκριθούν στη πρόσκληση πάνω από το 30% ενώ η έκπτωση για τους πολίτες θα κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 10%.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Αβραμίδης τόνισε πως: «ο δήμος Αθηναίων κάνει μια συντεταγμένη προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια, επενδύοντας σε νέο εξοπλισμό, σε μία νέα κουλτούρα και σε μία νέα λειτουργία της υπηρεσίας μας. Η ανακύκλωση βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης μας και έχουμε δεσμευτεί να αυξήσουμε τα ποσοστά της στο Δήμο μας»

Η αρχή έγινε από την Θεσσαλονίκη

Με πιλοτική αφετηρία την πόλη της Θεσσαλονίκης το 2018, το Zero Waste Future αναπτύσσεται διαρκώς σε ακόμη περισσότερες περιοχές και τομείς της καθημερινότητας ενώ όπως ανέφερε η κα Τζελέπη, το πρόγραμμα έχει ταξιδέψει σε 24 περιοχές σε όλη την Ελλάδα ενώ στόχος είναι το 2022 να επεκταθεί και σε ακόμη περισσότερες πόλεις.