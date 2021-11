COP26: Yπουργοί Οικονομικών και εκπρόσωποι του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή

Παράλληλα, στην κλειστή συνάντηση της Συμμαχίας των υπουργών Οικονομικών για την Κλιματική Δράση, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, συμφωνήθηκε η ανάγκη να προωθηθεί ο στόχος της απανθρακοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, με παράλληλη διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης με θετική επίδραση στην απασχόληση, τη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους. Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν οι επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ Μάλπας, του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και του Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (NGFS) Φρανκ Έλντερσον, ιδιαίτερη έμφαση επίσης δόθηκε στις στρατηγικές για την ευθυγράμμιση της οικονομικής πολιτικής και του συστήματος λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων (https://www.financeministersforclimate.org/news/coalition-meets-during-cop26).

Επίσης, σε εκδήλωση της βρετανικής προεδρίας του COP26, εκπρόσωποι Κεντρικών Τραπεζών και υπουργοί Οικονομικών από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards- IFRS), το οποίο ανακοίνωσε τη σύσταση του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας (International Sustainability Standards Board) για την προώθηση ενός διεθνούς συστήματος προτύπων βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις κεφαλαιαγορές (https://www.gov.uk/government/news/uk-welcomes-work-to-develop-global-sustainability-reporting-standards-alongside-36-international-partners).

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Ελλάδα, δυναμικά παρούσα στις διεθνείς συζητήσεις για την Κλιματική Αλλαγή, στηρίζει τη Συμφωνία των Παρισίων και συμμετέχει ενεργά, λαμβάνει πρωτοβουλίες και προωθεί μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενσωμάτωση της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και την προώθηση επενδύσεων για την Πράσινη Μετάβαση της χώρας, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Great to see Finance Minister Christos Staikouras representing ???? at #finance Day at #COP26. Finance Ministers, institutions and the financial sector are coming together to demonstrate a step change in mobilising finance at scale towards the Paris goals.https://t.co/g2QdDmIJQU