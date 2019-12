Croccante… όλη η μαγεία είναι στο «κρατς»

Το Croccante έρχεται για να αναδειχθεί ως ένα food trend που προσφέρει αυθεντική, 100% χειροποίητη και φρέσκια πίτσα scrocchiarella. Το όνομα της πίτσας scrocchiarella οφείλεται στο «κρατς», στον ήχο που κάνει η κρούστα της ζύμης, στοιχείο που αποτέλεσε την έμπνευση για το όνομα Croccante.

Η ιστορία και η μαγεία της τραγανής κρούστας με τη μαλακή και ανάλαφρη καρδιά, προκύπτει από το ελαφρύ ζυμάρι το οποίο αφού δουλευτεί σωστά, ξεκουράζεται για 24 ώρες και στη συνέχεια ζυμώνεται εκ νέου. H 48ωρη διαδικασία που ακολουθείται αποτελεί το «μυστικό» της ξεχωριστής ζύμης, στην οποία κυρίαρχο συστατικό είναι και το νερό, που συμβάλλει σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα καθώς «παγιδεύει» οξυγόνο, το οποίο δημιουργεί τις χαρακτηριστικές φυσαλίδες. Η ανάλαφρη ζύμη αποτελεί την ιδανική βάση ώστε να “αγκαλιάσει”, αλλά συγχρόνως να αναδείξει τα φίνα αλλαντικά και τυριά προέλευσης που δένουν αρμονικά μεταξύ τους, προσφέροντας σε κάθε μπουκιά μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Οι pizzaiοli του Croccante με προσοχή, μεράκι, δεξιοτεχνικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό «εργαλείο» τα χέρια και την πολύτιμη πείρα τους, δημιουργούν την πίτσα scrocchiarella, της οποίας η ιστορία ξεκίνησε από ένα μικρό, παραδοσιακό φούρνο στην Ρώμη, για να φτάσει σήμερα να θεωρείται το κορυφαίο food trend.

Με μότο το “make your own pizza” εκτός από τις προτεινόμενες χειροποίητες πίτσες που ετοιμάζονται και σερβίρονται τη στιγμή της παραγγελίας, το κοινό έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την πίτσα scrocchiarella είτε σε κομμάτι είτε ολόκληρη, προσθέτοντας τα υλικά που αγαπά και δημιουργώντας γευστικούς συνδυασμούς με τη δική του υπογραφή.

Η αγάπη των εξειδικευμένων pizzaioli του Croccante για το αφράτο ζυμάρι, εκτός από πίτσα, μεταμορφώνεται και σε 100% χειροποίητο panini, η γεύση του οποίου δικαιώνει όσους το δοκιμάσουν, σε απόλυτα γευστικούς συνδυασμούς από εκλεκτά και φίνα υλικά.

Ο φούρνος που κλέβει τις εντυπώσεις, η προετοιμασία των υλικών μπροστά στα μάτια του κοινού αλλά και οι μυρωδιές που αναδύονται από την ψημένη πίτσα scrocchiarella προδιαθέτουν τον κόσμο για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία αυθεντικής, 100% χειροποίητης και φρέσκιας πίτσας, που βιώνει κανείς από την πρώτη μπουκιά.

Ως ένα all day spot street απόλαυσης, το κατάστημα προσφέρει επιπλέον και καφέ, ενώ λειτουργεί ως self service με δυνατότητα take away.