Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»- Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει Φλόριντα ή Καλιφόρνια της Ευρώπης»

Για την τεράστια ταχύτητα με την οποία μετασχηματίζεται ψηφιακά η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια αλλά και την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα των ξένων κολοσσών σε data centers στην Ελλάδα μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.