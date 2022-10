Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» - Δήμας: Σε τρεις μήνες η προκήρυξη 3ου κύκλου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ύψους 300 εκατ. ευρώ

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Από το βήμα του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, ο υφυπουργός επεσήμανε κατά την ομιλία του ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία καλών αμειβομένων θέσεων εργασίας, η οποία στο οικοσύστημα καινοτομίας αναπτύσσεται δυναμικά.