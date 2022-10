Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»- Έρευνα: From NEA and NIA to NESAS and SCAS: Demystifying the 5G Security Ecosystem

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη και Θάνου Μωριάτη

Τα πορίσματα της έρευνας“From NEA and NIA to NESAS and SCAS: Demystifying the 5G Security Ecosystem” με επίκεντρο τα υπέρ και τα κατά του 5G και τους κανόνες του παιχνιδιού που πρέπει να εφαρμόσουμε παρουσίασαν ο Αγγελος Μιχάλας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Κωνσταντίνος Πατσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.