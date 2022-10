Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» - Νίκος Χατζηνικολάου: «Η χώρα μας μέσα σε ένα χρόνο έχει περάσει στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Τις εργασίες του Συνεδρίου Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, δηλαδή από πέρσι που διοργανώθηκε το 1ο Cyber Greece μέχρι σήμερα.