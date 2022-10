Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»: Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το Διαδίκτυο Των Πραγμάτων (IoT) μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αυτές λειτουργούν σε συστήματα όπως είναι οι Έξυπνες Πόλεις και γενικότερα η κοινωνία του αύριο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.