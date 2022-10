Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»: Οι κίνδυνοι στην Κυβερνοασφάλεια και οι νέες πολιτικές και δράσεις αντιμετώπισής τους

Η Κυβερνοασφάλεια, οι νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι στην κυβερνοασφάλεια, οι πολιτικές και δράσεις αντιμετώπισής τους αναλύθηκαν κατά την πρώτη ενότητα του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.